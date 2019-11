Hattat Hüseyin Kutlu, Atatürk Üniversitesinin misafiri oldu “İslam Medeniyeti’nde Mushaf Geleneği Konferansı” ve “Memlük, İlhanlı, Türkmen dönemi Mushaf-ı Şerif Örnekleri Sergisi” Atatürk Üniversitesi ve Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı ortaklığında gerçekleşti

Usta sanatçı ve ünlü hattat Hüseyin Kutlu, Atatürk Üniversitesinin misafiri oldu.

Hattat Hüseyin Kutlu’nun “İslam Medeniyeti’nde Mushaf Geleneği Konferansı” ve “Memlük, İlhanlı, Türkmen dönemi Mushafı Şerif Örnekleri Sergisi” Atatürk Üniversitesi ve Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı ortaklığında gerçekleşti.

Program, Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen “İslam Medeniyeti’nde Mushaf Geleneği” konulu konferansla başladı. Konferansa; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Hasan Mazlumoğlu, Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

“Kültür ve Sanat Alanında Önemli Faaliyetler Gerçekleştiriyoruz”

Programın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Hasan Mazlumoğlu, Atatürk Üniversitesi ile müşterek düzenledikleri konferansa katılan misafirlere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Vakfın kurulduğu 1988 yılından itibaren özellikle İslam medeniyeti kültür ve sanat alanında ciddi faaliyetler yürüttüğünü ve bu faaliyetler neticesinde önemli bir boşluğu dolduran ciddi yayınların kültür hayatına kazandırıldığını belirten Vakıf Başkanı Mazlumoğlu, sözlerini şu şekilde devam ettirdi: "Alvarlı Efe Hazretleri gönül dostlarının katkıları ile Alvar’da Efe Hazretlerinin türbesi ve külliyesi inşa edildi ve kısa zamanda kültür varlıklarını koruma kurulunca tescil işlemi yapıldı.

Bizler de yapacağımız çalışmalarla boşluk hissettiğimiz sanat, kültür ve medeniyet konularında önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ev sahipliğinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile sahip olduğu bilgi ve birikiminden istifade etmeyi bizden esirgemeyen Hüseyin Kutlu hocamıza hürmet ve şükranlarımı arz ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

“Usûl Olmadan Vusûl Olmaz”

Hat sanatında hilye, kıta, çeşitli orijinal istifler olmak üzere çok sayıda eseri koleksiyonları süsleyen; "Usûl olmadan vusûl olmaz" diyen; Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün geçen yılki sahibi Hattat Sayın Hüseyin Kutlu’yu Atatürk Üniversitesinde ağırlamaktan onur duyduklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İslam yazısının gelişmesinde ve Türk İslam Medeniyetinin sembolü haline gelmesinde, İslâm devletlerinde âlim ve sanatkârı korumanın ve desteklemenin devlet geleneği hâline gelmesinin oldukça büyük katkısı olduğunu vurguladı.

İslamiyet’le müşerref olduktan sonra özellikle büyük Osmanlı medeniyetini kuran devlet büyüklerinin medeniyetin şanlı bir göstergesi olarak Mushaf yazdırmalarının her şeyden evvel devletin yönetim anlayışı ve varlık ilkelerinin dış dünyaya estetik bir kudretle sunulduğuna dikkat çeken Çomaklı, konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Bugün aynı idrakle Sayın Cumhurbaşkanımız da bu geleneğe bir halka ilave ederek geleceğe dair müjde vermiştir. Alfabesinin bünyesinde taşıdığı estetik imkânlar ve devlet büyüklerinin desteklerinin yanı sıra hat sanatının gelişmesindeki bir diğer etken de sanatkârların kişisel gayretleri ve daima yenilik arama çabaları doğrultusunda güzele ulaşma hedefleri olmuştur. İşte Değerli Hattat Sayın Hüseyin Kutlu da bu sanatkârlardan biri olup günümüz hat sanatının önemli ve değerli temsilcilerinden biridir.”

Atatürk Üniversitesi yönetimi olarak medeniyetimize ait sanatların yeni nesle aktarılmak sureti ile geleceğe taşınmasını çok önemsediklerini söyleyen Çomaklı, Sayın Kutlu’nun sunacağı konferansın dinleyicilere yüksek bir ruhî lezzet sunacağından hem de öğrencilere ışık tutacağından emin olduklarını ifade etti.

“İslam Medeniyeti Yüzyıllar Boyunca Hiçbir An Yerinde Saymadı”

Konferansına medeniyetimizin temel taşını oluşturan kültür ve sanatımızın önemine vurgu yaparak ve yaşanan değişimin medeniyetimize verdiği zararı anlatarak başlayan Hüseyin Kutlu, İslam Medeniyetinin yüzyıllar boyunca hiçbir an yerinde saymadan gelişerek, değişerek ve yenileşerek geldiğinin altını çizdi. Her gelen yeni neslin bu kültür ve medeniyete yeni bir şey kattığını belirten Kutlu, “Biz değişimle onlara benzemedik, onlarla aynileşmeye kalkıştık. Bu sosyolojik olarak mümkün değil. Binlerce yıllık kültürü ve tarihi olan bir milletin değişmesi mümkün değildir. Oysa Müslüman nesiller hiçbir zaman yerinde saymamıştır. Hep yenilendi ama kendi gibi yenilendi. Benzeşerek taklit ederek değil. Bir öncekinin üzerine inşa ederek medeniyeti geliştirdi” diye konuştu.

Program, konferansın ardından açılışı yapılan Memlük, İlhanlı, Türkmen dönemi Mushafı Şerif Örnekleri Sergisi ile devam etti.

