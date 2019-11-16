Doç. Dr. Erciş, ‘Engellilerin Güncel Sorunları’nı anlattı

Güneş Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cuma Günü Konferanslarının bu haftaki konuğu Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Erciş oldu. Doç. Dr. Erciş, “Engellilerin Güncel Sorunları” ile ilgili sunum yaptı.

İlk olarak engelli kavramının açıklamasını yapan Erciş "Türk Milleti olarak sıcak kanlı ve yüreği sızlayan bir milletiz. Bu da engellilere karşı acıma duygusunu doğuruyor. Ancak Avrupa bu tür olayları sıradan karşılıyor. Diğer önemli bir hususta bizlerin engellilik durumunun aileden kaynaklandığını sanmamızdır. Bu da ailenin kendini bir ömür suçlu hissetmesine neden oluyor. Ancak çoğu zaman tıbbi olarak açıklanamayan engellilik durumları oluyor. Bu yüzden bize düşen takdiri ilahi demek ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmektir.” dedi.

Engelli olan birey kendisine genelde çevresi tarafından acındığını hissettiğini dile getiren Doç. Dr. Erciş, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu da kendini toplumdan soyutlamasına ve psikolojisinin bozulmasına neden oluyor. Sonuç olarak bu durum bireyin daha kötü olmasına yol açıyor. Burada asıl önemli olan bizler bu olumsuzluklara karşılık neler yapmalıyız. İlk önce bizler engelli olan vatandaşlarımıza acımamalıyız, onları kendimizle aynı seviyede görmeliyiz. Onlarla sohbet etmeliyiz, dertleşmeliyiz evet dertleşmeliyiz ki onlarda bizimle dertleşebilsin, konuşabilsin. Böylece onları hayata daha sıkı bağlamış oluruz. Tabi ki en önemli görev devlet yönetimimize, belediyelerimize düşüyor. Çünkü devlet, kurumlarında ve toplu yaşam alanlarında engelli olan bireylerin işlerini halledebilmeleri için onlara uygun makinalar ve yaşam alanları yapmalıdır. Örneğin bankamatikler engelli bireylerin işlerini halledebileceği şekilde tasarlanmalıdır. Yürüme ve görme engelli bireylerimiz için ayrı bir yol sistemi yapılmalı ve bu yollar üzerine araçlar kesinlikle park edilmemelidir. Onlara karşı daha duyarlı olmalıyız. Bu konu ile ilgili Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak bir çok proje yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca öğrencilerimize her dönem duyarlılığı anlatıyoruz. Son olarak şunu da belirtmeliyim ki bu konuda duyarlılığını göstererek bu gün burada bana engelli vatandaşlarımızın sorunlarını anlatma fırsatı veren Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve yönetimine çok teşekkür ederim."

Sunumunun ardından soruları yanıtlayan Doç. Dr. Sertaç Erciş'e toplumumuzun önemli bir konusu olan Engelliler ile ilgili bilgiler aktardığı için Güneş Vakfı Yönetiminde bulunan Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu Guneş Vakfı adına katilim belgesi ve Türk zeka oyunu olan Mangala takdim etti.

ERZURUM 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

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