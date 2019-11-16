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Ortadoğu'da ve Türkiye'de ki estetik trendleri

İHA

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Meltem Ayran, Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi estetik ve güzellik konularında da farklı etnik etkiler altında olduğunu belirterek, "İnsanlar kendilerine yakın buldukları dizi oyuncularını daha çok severler, kumral, hafif esmer bir kadın Penelope Cruz' un en güzel kadın olduğunu düşünürken, bana sorsanız Heidi Klum gibi bir yüzü daha çok beğenebilirim. Dikkat ederseniz etrafınızdaki insanlar da kendilerine benzeyen veya ortak noktalar bulduğu kişileri beğenir, takdir eder" diye konuştu.

Ortadoğu'da ve Türkiye'de ki estetik trendleri

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Meltem Ayran, Türkiye’nin birçok alanda olduğu gibi estetik ve güzellik konularında da farklı etnik etkiler altında olduğunu belirterek, “İnsanlar kendilerine yakın buldukları dizi oyuncularını daha çok severler, kumral, hafif esmer bir kadın Penelope Cruz' un en güzel kadın olduğunu düşünürken, bana sorsanız Heidi Klum gibi bir yüzü daha çok beğenebilirim. Dikkat ederseniz etrafınızdaki insanlar da kendilerine benzeyen veya ortak noktalar bulduğu kişileri beğenir, takdir eder” diye konuştu.
Dr. Meltem Ayran, “Kim Kardashian bize benzer genleri olan bir figür ve Türkiye' de de çok beğeniliyor. Sizce bizim güzel bulduğumuz yüz özellikleri neler ? Ve Ortadoğu' dan farkımız var mı?” sorusuna şöyle cevap verdi;
“Türkiye kalın belirgin kaşlar(düz formda ya da hafif kavisli kaşlar) Dudaklar volümlü ve canlı renkli. Burun (son dönemde daha doğal burunlar isteniyor)
Ortadoğu (Emirlikler, İran, Lübnan, Mısır, Irak, Bahreyn,Kuveyt, Qatar,S.Arabistan) Belirgin ve kavisli kaşlar, Volümlü dudaklar ve renkli Bahreyn daha doğal burun tercih ederken,diğerlerinde genelde ucu kalkık ve küçük burunlar. Bu karşılaştırma, daha detaylı bir şekilde devam eder...
Ama kabaca şunu söyleyebiliriz ki, Ortadoğu ile zevklerimiz çok benzemekle birlikte ufak detaylarda farklar var. Ortadoğu bize göre biraz daha abartılı gösterişli işlemleri seviyor fakat bu ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Göz makyajları bile bize göre daha abartılı, doğallık o kadar trend değil. Açık renkli ve pürüzsüz ten yukarıdaki ülkelerin hemen tümünde aranılan bir özellik_Lübnan bu konuda ayrıcalık gösteriyor bronz ten ve solaryumun son yıllarda orada popüler olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde bronz tenlilik son yıllarda solaryumla birlikte arttı ama bununla birlikte genel olarak beyaz tenli kadın sayısı esmerlere göre daha az ve açık beyaz tenli kişilerin çoğu cilt renginin bozulmasını istemezken, daha ara tonlarda buğday, açık buğday hafif esmer kişilerin ciltteki kusurları, damar kusurlarını vs. kamufle ettiği için solaryumu tercih ettiğini gözlemleyebiliriz. Beyaz ten, popülerliğini kolay kolay kaybetmeyecek gibi duruyor.”
Diğer ülkelerle aramızdaki farklardan bir diğerinin de, Ortadoğulu kadınların estetik operasyonlara başlama yaşlarının daha küçük olması, bunda da sosyoekonomik durumla kültürel faktörler etkili olduğunu dile getiren Dr. Meltem Ayran, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Sosyal medyanın gücüyle tüm dünyada estetik işlemelerine başlangıç yaş ortalamasının gittikçe düştüğünü söylemek yanlış olmaz. Ortadoğulu bir hanımın bu tip işlemler için bir yıl boyunca yaptığı klinik/merkez ziyaretleri bize göre 56 kat daha fazla, bizde bu tip işlemler hala 'lüks' kategorisinde değerlendirilmekte ve henüz herkesin ulaşabileceği seviyede değil. İstanbul' da her ilçede fiyatlar farklı olmakla birlikte, daha uygun fiyata işlem satın alan kişilerin aynı hizmeti aldığını elbette söyleyemeyiz.”
Kendi kliniğinde yalnızca FDA (American Food and Drug Administration) onaylı ürünleri tercih ettiğini söyleyen Dr. Meltem Ayran; "Verilen hizmetin kalitesi; Ürün ve cihazların kalitesi bir yana, doktorun tecrübesi, sanatsal yeteneği ve uluslar arası kendini ne kadar geliştirdiği ile alakalıdır ki bu parametreleri ortaya koyarak bir kıyaslama yapmanız neredeyse mümkün değildir" dedi.
Dr. Meltem Ayran, hekim olarak görevlerinden birinin de insanları doğru tedavilere yönlendirmek ve bilinçlendirmek olduğunun da altını çizdi : "Sosyal medyada çok fazla yanlış bilgi var, insanların kafası çok karışıyor ve yanlış insanlara güvenerek istemedikleri şeyleri yaşamak zorunda kalıyorlar. Hekimler, bilgilendirme konusunda daha aktif olmalı diye düşünüyorum" şeklinde ifade etti.

ERZURUM

16 Kasım 2019 Cumartesi

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