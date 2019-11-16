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ETÜ’de “Vefatının 45. Yılında Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu" anma toplantısı düzenlendi

İHA

ETÜ’de “Vefatının 45. Yılında Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu" anma toplantısı düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ile Edebiyat Fakültesi tarafından, Edebiyat Fakültesi konferans salonunda “Vefatının 45. Yılında Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Anma Toplantısı” düzenlendi.
Açılış konuşmasını Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın yaptığı, konuşmacı olarak Prof. Dr. Dilaver Düzgün, Prof. Dr. Hasan Haluk Erdem, Prof. Dr. Ali Utku ve Doç. Dr. Kemal Bakır’ın katıldığı toplantı çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli tarafından ilgiyle karşılandı.
Toplantıda, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun (19011974), Erzurum’un yetiştirdiği ender şahsiyetlerden birisi, çok yönlü ve nitelikli bir bilim insanı olduğu belirtilerek onun teşkilatlandırma çalışmaları ile Erzurum’a ve bilimsel çalışmaları ile milli kalkınmaya hizmet ettiği vurgulandı.
Toplantıda ana hatlarıyla şu ifadelere yer verildi:
“Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Türkiye’de sosyolojinin kurumsallaşmasında önemli katkıları olan bir bilim insanıdır. O, yalnızca teorik düzeyde toplumun problemleriyle uğraşan bir sosyolog olmaktan ziyade toplumun problemlerinin çözümüne pratik katkılarda bulunmayı amaçlayan toplumcu daha özel bir ifadeyle cemiyetçi bir şahsiyettir. Bundan dolayı nitelikli bir sosyolog olmanın gereği olarak toplumsal gerçekliğe bütüncül bir açıdan yaklaşmış ve halk edebiyatı, folklor, felsefe, eğitim, hukuk, iktisat ve tarih gibi sosyal bilimlerin pek çok alanında mesai harcamış, eserler vermiştir. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, kendisini ülke kalkınmasına, Anadolu’nun ve Anadolu insanının problemlerine, bunların da üstünde bilime adamış, doğup büyüdüğü topraklardan kopmamış, ömrünün sonuna kadar bu memleketin sıkıntılarına kafa yormuştur. O, memleketin milli ve manevi değerlerini inkâr etmeden ve yok saymadan özü muhafaza ederek, modernleşmenin ve milli kalkınmanın imkânını sorgulamış ve yerel olandan evrensel olana ulaşmanın yollarını araştırmıştır. Bu yolda Türkiye’de yerli ve millî bir düşünce geleneği tesis etmeye çalışmıştır. Önce şahıs olmayı yani bağımsız ve özgür düşünebilmeyi sonra da bu özgürlükle ahlâkî seçimler yapabilmeyi oldukça önemsemiştir. Sahip olduğu ilmi şahsiyetle, yüzünü sadece dünyaya dönüp vatanından yüz çevirmediği gibi dünyaya gözünü kapayıp salt yerelliğe de hapsolmamıştır. Bir toplumun, modern dünyada ahlâki ve müreffeh bir biçimde var olabilmesinin yolunu, evrensel olanla uyumuna bağlayan Fındıkoğlu, bu sebeple evrenselliği oldukça önemsemiş ve onu bir yöntemsel bir çerçeve olarak kullanarak milli olana, özünü kaybettirmeksizin evrensel bir karakter kazdırmayı amaçlamıştır.”
Toplantı bitiminde Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.
Ayrıca katılımcılar, davetliler ve öğrencilerle birlikte 16 Kasım 2019’da Fındıkoğlu’nun doğduğu köye (Uzundere ilçesi Çamlıyamaç mahallesi) bir kültür gezisi düzenleneceği belirtildi.

ERZURUM

16 Kasım 2019 Cumartesi

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