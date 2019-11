Atatürk Üniversitesinde kadın sorunları konuşuldu

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve IWF (International Women Forum) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Türktan ile forum üyeleri Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek çeşitli görüşmelerde bulundu.

Rektörlük toplantı salonunda gerçekleşen görüşmeye ayrıca, Atatürk Üniversitesi Kadın Merkezlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce ile Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar ile merkez yöneticileri de katılım sağladı.

Kadın sorunları, kadın girişimciliği ve kadın liderliğinin desteklenmesi konularının görüşüldü toplantıda, kurumlar arası iş birliğiyle kadınlara yönelik yapılacak proje ve programlar konuşuldu.

Atatürk Üniversitesinin yönetim, idari, akademik ve öğrenci anlamında kadınların söz sahibi olduğu bir kurum olarak ön plana çıktığını belirten Rektör Çomaklı, kadınların başarılarıyla toplumun her kesiminde söz sahibi olmaları gerektiğini söyledi.

Rektör Çomaklı: "Başta Kadın Sorunları Araştırma Merkezi olmak üzere birçok araştırma ve uygulama merkezimiz; kadınlar, sorunları ve toplumdaki yerleri hakkında sık sık sempozyum, çalıştay, konferans, panel vb. programlar yapıyor. Biz de yönetim olarak onları sonuna kadar destekleyerek bu konuda yalnız olmadıklarını gösteriyoruz. Ülkemizde yaşanan kadına şiddet ve kadın cinayetleri konularının toplum nezdinde araştırılmasının zorunlu olduğunu hissederek çalışma arkadaşlarımıza bu konuda talimat verdik. Hayatımızın her anında yanımızda olan kadınların, şiddet ve kötü muameleye maruz kalmamalarını temenni ediyorum" dedi.

Misafirperverliği ve güzel düşünceleri için Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden Taşkesenlioğlu ve Türktan, Atatürk Üniversitesi gibi önemli ve güçlü bir kurumla gerçekleştirilecek iş birlikerinin kadınlara her anlamda güç katacağını söylediler.

