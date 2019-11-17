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Çocukların algoritmik düşünce becerisi için oyun geliştirdiler

DHA

ATATÜRK Üniversitesi'nden mezun olan Halis Furkan Bayram ve Sedat Akkuş, 610 yaş grubu çocukların algoritmik düşünce becerilerini geliştirmek için oyun geliştirdi.

ATATÜRK Üniversitesi'nden mezun olan Halis Furkan Bayram ve Sedat Akkuş, 610 yaş grubu çocukların algoritmik düşünce becerilerini geliştirmek için oyun geliştirdi.
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünden 2018 yılında mezun olan Halis Furkan Bayram ve Sedat Akkuş, okulda başladıkları ve 'Kodmik' ismini verdikleri oyunu geliştirmeye karar verdi. Teknokent'te çalışmalara başlayan Bayram ve Akkuş, 610 yaş grubu çocuklar için oyunu geliştirdi. Kutu halinde tasarladıkları oyunu ticari bir ürün haline dönüştürdüklerini belirten Halis Furkan Bayram, "Bilgisayar öğretmenliği mezunuyuz. Okul projesi olarak başlayan çalışmamızı geliştirerek ticari bir ürün haline dönüştürdük. 610 yaş arasındaki çocukların algoritmik düşünce becerilerini geliştirmeye yönelik geliştirilen kutu oyun. Kodmik ismini verdiğimiz oyunda, bir mobil uygulama ve bununla entegre çalışan kutu var. Mobil uygulamadan çocuklara görev veriyoruz, onlar da kod bloklarıyla görevi yerine getiriyor. Oluşturdukları algoritma doğruysa cep telefonu ya da kullandıkları tablet ekranına yansıyan animasyon, çocuklara gösteriliyor. Yanlışsa çocuklara doğrusu gösteriliyor" dedi. 
Kodmik oyun kutusunu alanların mobil uygulamayı cep telefonu ya da tablete indirilmesi gerektiğini ifade eden Bayram, "Uygulamayı indirdikten sonra aktivasyon kodu çıkıyor. Mobil uygulamaya girerek aktifleştiriyoruz. Daha sonra mobil uygulamada üç modülümüz var. Her birinde 12'şer tane bölümler bulunuyor. Basitten zora doğru bir oyun oynanıyor. Önce görev görseli çocuğa gösteriliyor. Daha sonra görevi kod bloklarıyla yapmasını istiyoruz. Örneğin ilk görevde ayının bala ulaşmasını ve yemesini görev olarak veriyoruz. Çocuk bu görevle ilgi algoritmayı oluşturuyor. Telefondan oluşturduğu algoritma doğru ise görevini hareketli halde uyguluyor. Ayı balı yediği zaman görüntü ekrana yansıyor. Daha sonra bir sonraki bölüme geçmesi için çocuk yönlendiriliyor" diye konuştu.
'PSİKOMOTOR BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLEDİK'
Piyasada kullanılan eğitim materyallerinin tamamının zihinsel gelişim odaklı olduğuna dikkat çeken Halis Furkan Bayram, şunları söyledi:
"Genel anlamda kullanılan materyallerin tamamı zihinsel gelişim odaklı. Pisikomotor becerilerini saf dışı bırakan ürünlerden oluşuyor. Biz 'kodmik'le beraber psikomotor becerilerini geliştirmeyi de hedefledik. Biz çocuklarda zihinsel süreçlerle problem çözme, yaratıcı düşünme, merak duygusunu artırma, algoritmik düşünme becerisini geliştirme, analitik düşünme gibi alanlarda geliştirmeye çalışıyoruz. Çocuk bir problemle karşılaştığında bunu nasıl çözmesi gerekiyor? Bunu biz bu görevlerde öğretiyoruz. Çocuğun kendisi de yaşamadan olmaz. Ayıyla sorun yaşasın ve onu çözsün bu yönde zihinsel gelişimlerimiz var, psikomotor, yani el becerilerine de katkı sağlıyor. Milli eğitim müfredatındaki kazanımlara göre oluşturulmuş müfredat var kodmik içinde."

ERZURUM

17 Kasım 2019 Pazar

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