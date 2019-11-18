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Yapay zeka katı atık ayrıştırma makinesine siparişler başladı

DHA

ATATÜRK Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, sıfır atık projesine destek için yapay zeka katı atık ayrıştırma makinesi geliştirdi. 'Ekolojim' ismini verdikleri makineyi Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ile Teknokent'e kuran öğrenciler, sipariş almaya başladı.

ATATÜRK Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, sıfır atık projesine destek için yapay zeka katı atık ayrıştırma makinesi geliştirdi. 'Ekolojim' ismini verdikleri makineyi Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ile Teknokent'e kuran öğrenciler, sipariş almaya başladı.
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencileri Muhammet Taha Topalli, Ömer Faruk Topalli, Rıdvan Tokyürek, Furkan Karabacak, Enes Çorapsız, Ali Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Sıfır Atık' projesine destek için yapay zeka katı atık ayrıştırma makinesi geliştirdi. 'Yaşam İçin Dönüştür' sloganıyla yaklaşık 9 aydır arge çalışması yapan 6 arkadaş, 'Ekolojim' ismi verilen makineyi yapmayı başardı. 5 ayrı atık çeşidini ayrıştıran makineyle geçen Temmuz ayında Erzurum'da TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmada ikinci olan 6 arkadaş, makinelerini geliştirmek için yeni bir çalışma başlattı.
TÜBİTAK yarışması için yaptıkları makineyi Atatürk Üniversitesi'nin yeni kütüphanesine yerleştiren genç mühendis adayları, çalışmasını da yakın takibe aldı. Öğrencilerin kullandıkları makinede tespit ettikleri eksilikleri tek tek gören gençler, bu sırada yeni makinenin tasarım ve yazılımına başladı. Elektrik, çevre mühendisliği, eğitim ve psikoloji bölümlerinden hocalarla görüşen üniversiteli gençler, ürettikleri yani makineyi Atatürk Üniversitesi Teknokent'e yerleştirdi.
YENİ SİPARİŞLER ALDILAR
Mühendislik Fakültesi öğrencisi 6 arkadaşın yaptıkları ve 5 atığı ayrıştıran yapay zekayla çalışan makine büyük ilgi gördü. Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi rektörlükleri birer adet makine isterken, Bayburt Üniversitesi 2 makine siparişinde bulundu. Erzurumlu bir işadamı da okula bağışlamak üzere bir makine istedi. 
GERİ DÖNÜŞÜM KUTULARI DOĞRU KULLANILMIYOR
Sıfır atık projesi çerçevesinde kurumlara konulan geri dönüşüm kutularının doğru kullanılmadığını belirten Muhammet Taha Topalli, "Cumhurbaşkanımızın eşi tarafından çok güzel bir proje başlatıldı. Ama geri dönüşüm kutularına baktığınız zaman içinde katı atıklar ilgili kutulara atılmıyor. Biz de bu soruna çözüm için projemizi geliştirdik. 'Ekolojim' ismini verdiğimiz makine 5 ayrı atığı ayrıştırıyor" dedi. 
Katı atıkların makinedeki bölümlerine göre yapay zeka kullanılarak yönlendirildiğini kaydeden Topalli, "Şu anda elinizde kağıt varsa atıyorsunuz, kağıt haznesine ayrıştırıyor. Size kartpostal hediye ediyor. Size bir puan veriyor. Plastik, metal, cam, pili ve bataryayı aynı şekilde ayrıştırarak puan yüklüyor. Bu puanlar belediye akbilinize ulaşım ücreti olarak yüklenebilirken isterseniz sıfır atık elçisi kartlarımızla anlaşmalı mağazalarda mobil uygulama üzerinden indirimlerden yararlanıyorsunuz" diye konuştu.

ERZURUM

18 Kasım 2019 Pazartesi

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