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Engellilerin kaplıca keyfi

İHA

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, engelli vatandaşları sosyal hayata kazandırmak amacıyla termal kaplıca etkinliği düzenledi.
Aziziye Termal tesislerinde gerçekleşen etkinliğe Erzurum Kent Konseyi Yönetim Kurulu ÜyesiMeclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Erzurum Kent Konseyi Yönetim Kurulu ÜyesiMeclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt ve Engelli vatandaşlar katıldı.
Engelli bireylerin sosyalleşmesi ve toplumda hak etikleri konumu almaları için sosyal etkinliklerin öneminin büyük olduğunu vurgulayan Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisimiz, evlerinde dört duvar arasında sıkışan engelli kardeşlerimizin sosyalleşmesine yönelik proje ve etkinliklerine bir yenisinde ekleyip, termal havuzda hayatlarında hiç yüzmeyen engelli kardeşlerimizi sosyal hayatın olumlu, neşeli, heyecanlı ve farklı yönlerini göstermek amacı ile şifalı termal havuza götürmeye karar verdi. Termal kaplıca etkinliğimizde Erzurum’daki engelli vatandaşlarımızı termal havuzda buluşturmak, özgüvenlerini geliştirmek, sosyalleşmelerini sağlamayı hedefledik ayrıca kas gücü zayıf olan engelli kardeşlerimizin termal şifalı su ile birlikte yüzme havuzuna boş zamanlarında sürekli gelmeleri durumun da kas yapılarında değişim ve güçleşme olacağını vurgulamak niyetiyle önemli sosyal bir çalışmaya imza atmış olduk. Engelli vatandaşlarımız, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisinin yaptığı çalışmalar neticesinde, artık kendilerine özgüven duyuyor, hayatın her alanında ben de varım diyebiliyorlar. Meclis olarak engellileri topluma kazandırma gayreti içinde olduk. Bizler engelli kardeşlerimizin gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimiz bir gün değil, her gün ilgi görmek istiyorlar, unutmayalım her insan bir engelli adayıdır, yarının bizlere ne gibi sürprizler getireceğini bilemeyiz. Her engelli saygı bekler, engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır” diye konuştu.
Öte yandan Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Engelli kardeşlerimizi sosyal hayata entegre etmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz termal kaplıca etkinliğine verdikleri destekten dolayı Aziziye Büyükşehir Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a, teşekkür etti.

ERZURUM

18 Kasım 2019 Pazartesi

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