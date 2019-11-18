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Burun estetiğinde merak edilen noktalar

İHA

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal, Burun Estetiği ameliyatının bayanlarda ve erkeklerde en sık yapılan operasyonlardan birisi olduğunu belirterek, burun estetiğinde merak edilen bazı noktalar ile ilgili bilgiler verdi.

Burun estetiğinde merak edilen noktalar

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal, Burun Estetiği ameliyatının bayanlarda ve erkeklerde en sık yapılan operasyonlardan birisi olduğunu belirterek, burun estetiğinde merak edilen bazı noktalar ile ilgili bilgiler verdi.
“Hangi burun makbul olandır ? Küçük, kalkık ve biçimli olan mı ?” sorusuna cevap veren Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal, “Çevrenize baktığınızda pek çok popüler kadın veya erkeğin büyük burnu olduğunu görürsünüz.Ayırt edici özellikleri burunları olabilir.Büyük burun asla kötü değildir.Eğer karakteristik bir ifade veriyorsa dokunmama taraftarıyım.Ancak küçük biçimli ve kalkık burun özellikle kadınlarda masumiyetin ve güzelliğin simgesi olmuş asırlardır” dedi.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal, en çok yapılan estetik ameliyat burun estetiği olmasına rağmen insanların oldukça çekindiğini ifade ederek bunun sebepleri konusunda şunları söyledi; “Rinoplasti oldukça karmaşık bir cerrahidir.Burun yüzün tam ortasındadır ve nefes alıp vermek gibi önemli bir göreve sahiptir.Kötü ameliyat telafisi güç sıkıntılara yol açabilir.Estetik problemler herkes tarafından görülebileceği gibi düzeltme cerrahileri de oldukça zor.Dolayısıyla insanlar ameliyattan çekinebilirler.Eğer ameliyat olmaya karar verdiyseniz özellikle burun estetik ameliyatları konusunda özelleşmiş doktorları tercih etmeniz riski oldukça azaltacaktır.”
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal; “Burnu küçültmek yanlış mı?” sorusuna ise “Hayır gerektiğinde küçültüyoruz ama burun estetiğini salt küçültme cerrahisi olarak görmemek lazım. Burnun yapısına göre bazı kısımlar küçültülebilir bazı kısımlarsa büyütülebilir yani bir nevi dengeleme yapmak gerekir. Aşırı küçültülmüş burunlarda sonradan burun tıkanıklığı gelişir. Daha doğal ve fonksiyonel sonuçlar için dengeleme önemlidir” şeklinde cevap verdi.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal, başarılı bir ameliyatı nasıl tanımlamak gerektiği konusunda ise; “Bence fonksiyon olarak burnun nefes alma işlevi korunmalı, eğer tıkanıklık varsa bu sorun giderilmelidir.Kozmetik olarak ise burun ve yüz yapıları arasında orantıuyum sağlanmalıdır.Burun kanatları,burun sırtı,burun ucu arasında maksimum uyum olmalıdır. Bu amaçla çene ucu,alın ve yanaklar hatta dudaklara da aynı seansta düzeltme işlemleri yapılabilir.”
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Elbette erkek ve kadında farklı prensipler geçerlidir. Erkeklerde feminize bir görünüm oluşturmamak lazım..Özellikle burun sırtının oyuk olması hoş bir durum değil.Burun sırtı düz gelmeli hatta bazen çok hafif bir kemer bırakılmalıdır erkeklerde böylece daha natürel bir duruş yakalayabiliriz.
Sekonder rinoplasti ya da diğer adıyla düzeltme burun estetiği ilkine göre çok fazla deneyim ve beceri gerektiren bir ameliyattır. Burnun yeniden yapılandırılması için çoğu zaman kaburga veya kulak bölgesinden kıkırdak doku almamız gerekiyor.Takdir edersiniz ki normale göre daha uzun sürer.Bence hastaların bu süreçte yapması gereken en önemli şey ameliyatlarını yapabilecek ,sadece burun ameliyatlarına yönelmiş özellikli doktoru bulmaya çalışmaları olmalıdır.Doğru seçimler mutlu sonuçları beraberinde getirir.”

ERZURUM

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:29
  • GÜNEŞ 06:55
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  • İKİNDİ 14:41
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