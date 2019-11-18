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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hafız Abdullah’ı hayran bıraktı

İHA

Hafız Abdullah’ı hayran bıraktı

Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi, kurumun giriş holünde ‘Hafız Abdullah’ adlı tiyatro gösterisi yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli tiyatroyu hayranlıkla izledi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde ilkler yaşanmaya devam ediyor.
Yoğun faaliyetlerin sürdüğü kurumda son olarak Palandöken Gençlik Merkezi’nin tiyatro gösterisi büyük bir hayranlık uyandırdı.
9 Kasım Erzurum Tabyalar Yürüyüşünden etkilenen ve bu tarihi Tabyalar Destanına dikkat çekmek isteyen Palandöken Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binasının girişinde bulunan holde tiyatro gösterisi yaptı. Hafız Abdullah ve tabyalar destanının konu edindiği kısa süreli tiyatro gösterisini GSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile kurum personeli hayranlıkla izledi. Tiyatro gösterisi oldukça beğenilirken, İl Müdürü Taşkesenligil de genç tiyatroculara tam not verdi.
HAFIZ ABDULLAH CANLANDIRMASI ALKIŞ ALDI
Serkan Sümbül’ün Hafız Abdullah canlandırmasını yaparken, Nene Hatun rolü ile Zeynep Oluğ, oyunda yer alırken, Tuna Çakır Dadaş rolü ile Muhammed Mustafa Dalgövde ise asker canlandırması ile alkış aldı. Özellikle Hafız Abdullah rolünü oynayan Serkan Sümbül oldukça beğeni topladı.
İLK KEZ TİYATRO OYNADI SEMPATİ UYANDIRDI
Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok tarafından organize edilen tiyatro gösterisinde Hafız Abdullah’ı canlandıracak olan Halil Yazıcı oğlu grip olunca, bu görev apar topar Serkan Sümbül’e verildi. Palandöken Gençlik Merkezi’nde personel olarak görev yapan Serkan Sümbül, ilk kez oyuncu olarak yer aldığı tiyatro oyununda başarılı performansı ile alkış aldı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de bu başarılı çalışmadan dolayı Palandöken Gençlik Merkezi’ni ve oyuncuları kutladı.

ERZURUM

18 Kasım 2019 Pazartesi

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