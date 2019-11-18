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ETÜ’den vefa örneği

İHA

Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, vefatının 45. yılında Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nu, doğup büyüdüğü köyde andı.

ETÜ’den vefa örneği

Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, vefatının 45. yılında Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nu, doğup büyüdüğü köyde andı.
Erzurum Teknik Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) ile Edebiyat Fakültesi tarafından organize edilen, “Vefatının 45. Yılında Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Anma Etkinlikleri” kapsamında 15 Kasım tarihinde Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantının ardından Fındıkoğlu’nun 45. vefat yıldönümünde davetli ve katılımcı Prof. Dr. Dilaver Düzgün, Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Prof. Dr. Hasan Haluk Erdem, Prof. Dr. Ali Utku, Doç. Dr. Kemal Bakır, Doç. Dr. Hüseyin Aydoğdu, Doç. Dr. Uğur Akbulut, Doç. Dr. Naim Ürkmez ve Doç. Dr. Zafer Yılmaz’dan oluşan öğretim üyeleri heyeti, diğer davetliler, öğrenciler ve basın mensuplarıyla birlikte Fındıkoğlu’nun doğup büyüdüğü Uzundere ilçesi Çamlıyamaç mahallesine bir kültür gezisi düzenlendi.
Öncelikle Uzundere Belediyesi’ni ziyaret eden Erzurum Teknik Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürü ve Felsefe Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kemal Bakır, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak adına Uzundere Belediye Başkanlığına katkı ve desteklerinden dolayı bir teşekkür belgesi takdim etti. Uzundere Belediye Başkan Yardımcısı Metin Çelik de Doç. Dr. Kemal Bakır’a bir plaket takdim etti.
Uzundere’nin yetiştirmiş olduğu ender şahsiyetlerden biri olan sosyolog, iktisatçı ve hakiyatçı fikir adamı Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun Çamlıyamaç mahallesindeki doğduğu ev ziyaret edildi ve burada bir basın açıklaması yapıldı. Ardından İlçenin tarihi yerleri ve doğal doğal güzellikleri gezildi, Öşki manastırı, Cam teras ve Tortum şelalesi ziyaretinin ardından gezi sona erdi.
Yapılan basın açıklamasında, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun (19011974), Erzurum’un, Uzundere’nin yetiştirdiği ender şahsiyetlerden birisi, çok yönlü ve nitelikli bir bilim insanı olduğu belirtilerek onun teşkilatlandırma çalışmaları ile Erzurum’a ve bilimsel çalışmaları ile milli kalkınmaya hizmet ettiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Türkiye’de sosyolojinin kurumsallaşmasında önemli katkıları olan bir bilim insanıdır. O, yalnızca teorik düzeyde toplumun problemleriyle uğraşan bir sosyolog olmaktan ziyade toplumun problemlerinin çözümüne pratik katkılarda bulunmayı amaçlayan toplumcu daha özel bir ifadeyle cemiyetçi bir şahsiyettir. Bundan dolayı nitelikli bir sosyolog olmanın gereği olarak toplumsal gerçekliğe bütüncül bir açıdan yaklaşmış ve halk edebiyatı, folklor, felsefe, eğitim, hukuk, iktisat ve tarih gibi sosyal bilimlerin pek çok alanında mesai harcamış, eserler vermiştir. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, kendisini ülke kalkınmasına, Anadolu’nun ve Anadolu insanının problemlerine, bunların da üstünde bilime adamış, doğup büyüdüğü topraklardan kopmamış, ömrünün sonuna kadar bu memleketin sıkıntılarına kafa yormuştur. O, memleketin milli ve manevi değerlerini inkâr etmeden ve yok saymadan özü muhafaza ederek, modernleşmenin ve milli kalkınmanın imkânını sorgulamış ve yerel olandan evrensel olana ulaşmanın yollarını araştırmıştır. Bu yolda Türkiye’de yerli ve millî bir düşünce geleneği tesis etmeye çalışmıştır. Önce şahıs olmayı yani bağımsız ve özgür düşünebilmeyi sonra da bu özgürlükle ahlâkî seçimler yapabilmeyi oldukça önemsemiştir. Sahip olduğu ilmi şahsiyetle, yüzünü sadece dünyaya dönüp vatanından yüz çevirmediği gibi dünyaya gözünü kapayıp salt yerelliğe de hapsolmamıştır. Bir toplumun, modern dünyada ahlâki ve müreffeh bir biçimde var olabilmesinin yolunu, evrensel olanla uyumuna bağlayan Fındıkoğlu, bu sebeple evrenselliği oldukça önemsemiş ve onu bir yöntemsel bir çerçeve olarak kullanarak milli olana, özünü kaybettirmeksizin evrensel bir karakter kazandırmayı amaçlamıştır. Vefatının 45. yılı münasebetiyle Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nu saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu organizasyona destek veren başta Erzurum Teknik üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’a, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu’ya, Uzundere Belediye Başkanı Sayın Hilmi Aktoprak’a, Başkan Yardımcısı Metin Çelik’e ve bütün Belediye personeline, Çamlıyamaç Mahallesi sakinlerine, öğrencilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

ERZURUM

18 Kasım 2019 Pazartesi

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