Büyükşehir’den “Kış Okumaları” Projesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin ilgisini kütüphanelere çekmek amacıyla yepyeni bir projeye start verdi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve “Kış Okumaları” adı verilen projeyle Büyükşehir Belediyesi okullarla ortaklaşa çeşitli etkinlikler düzenleyecek ve Erzurum genelinde bir okuma seferberliği başlatacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu projeyle çocuklara ve gençlere düzenli kitap okuma alışkanlığı kazandıracak ve bilgili bir nesil yetişmesini sağlayacaklarını söyledi.

ÖĞRENME SÜRECİ DOĞRU YÖNETİLMELİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bilim ve teknolojinin sürekli gelişim kaydettiği günümüzde, bilişim ve öğrenme imkânlarının da genişlediğini kaydederek, “Bizler bu süreci özellikle titiz ve doğru yönetmek durumundayız. Çünkü bilişim imkânları öğrenme açısından avantaj olabildiği gibi, dikkat edilmemesi halinde dezavantaja da dönüşebiliyor. Örneğin; çocuklarımız internet ortamında çok daha fazla zaman geçirip, sosyal medyanın esiri de olabiliyor. İşte bu biz bu esaretin karşısındayız” dedi.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER KÜTÜPHANEDE BULUŞACAK

“Çocukların ve gençlerin internet kullanımını kontrol altına almanın yanı sıra, zamanlarını verimli geçirmeleri ve kitap okumalarını da teşvik edecek ‘Kış Okumaları’ adlı projemizle yavrularımızı kütüphanelerde buluşturacağız” diyen Başkan Sekmen, “Proje kapsamında okullarımızla ortak etkinlikler düzenleyecek, çocuklarımız için kütüphaneleri çok daha cazip ve çekici hale getirecek, okumalarını ve okuyarak öğrenmelerini teşvik edeceğiz. Açtığımız bilgi evlerimizi ve ESMEK kütüphanelerimizi bu proje çerçevesinde çocuklarımız için seferber edeceğiz, hediyeler vereceğiz. Bu proje için emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, ‘Kış Okumaları’ projemizin çocuklarımız için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

ERZURUM 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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