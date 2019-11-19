Ara tatil eğlencesi Forum Erzurum’da hayat buluyor Forum Erzurum’da Minik Kimyagerler işbaşına geçiyor

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Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum, çocukların ara tatilini unutamayacakları eğlenceye dönüştürüyor.

1624 Kasım tarihlerinde Minik Kimyagerler atölye çalışmaları ile çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor. Atölye çalışmaları minik ziyaretçilerimize özel dekorda laboratuar kostümleri içinde yapacakları ilgi çekici deneyler, kabaran köpükler, renkli sıvılar ve baloncuklarla eğlenceli öğrenme imkanı sunuyor.

512 yaşları arasındaki ziyaretçilere uygun olacak Minik Kimyagerler atölye çalışmasının 1624 Kasım tarihleri arasında saat 14:0018:00 saatleri arasında Forum Erzurum’da gerçekleştirileceği belirtildi.

ERZURUM 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:29

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