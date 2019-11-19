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Safir uç saç ekimi birçok avantaj sağlıyor

İHA

Dr. Gökay Bilgin ve Dr. Mehmet Erdoğan, safir uç saç ekimi hakkında bilgiler verdiler.

Safir uç saç ekimi birçok avantaj sağlıyor

Dr. Gökay Bilgin ve Dr. Mehmet Erdoğan, safir uç saç ekimi hakkında bilgiler verdiler.
Dr. Gökay Bilgin, “Saç ekiminde lokal anestezi, saç köklerinin donör bölgeden alınması ve saç köklerinin ekileceği alanların oluşturulmasından önce uygulanmaktadır. Enjektör iğnesi ile gerçekleştirilen lokal anestezide etken maddenin vücudu uyuşturması zaman almaktadır. Hastanın iğne batırılması esnasında ağrı hissediyor olması doğal olarak rahatının bozulmasına yol açabilmektedir. Günümüzde özel anestezi aletleri kullanılarak yapılan bir saç ekiminin iğnesiz ve ağrısız olarak uygulanması sağlanabilmektedir. Bu özel aletler, anestezi sağlayan ajanları basınçlı bir püskürtme sistemiyle cildin altına ulaştırır. İğnesiz enjektörle gerçekleştirilen anestezi uygulamasının etki başlangıç süresi iğneli enjeksiyona göre daha hızlı olmasından dolayı çok daha konforludur” dedi.
İğne kullanılmadan anestezi enjeksiyonu sağlayan likit jet sisteminin, enjektör iğnesi ile yapılan lokal anestezi uygulamasına göre daha geniş alana yayarak uyuşma alanında daha dengeli bir yayılma sağladığını ve böylece etkiyi artırdığını ifade eden Dr. Mehmet Erdoğan, “İğne fobisi olan ve bu nedenden dolayı ötürü saç ekimi yaptırmak konusunda kararsız kalanlar bu yeni teknik sayesinde işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilirler” diye konuştu.
Dr. Gökay Bilgin ve Dr. Mehmet Erdoğan, safir FUE ile yapılan saç ekimi klasik metal slitine göre avantajlarını şöyle anlattı:
“Antibakteriyel özelliklere sahip pürüzsüz yüzeyi, sertlik, keskinlik ve dayanıklılık gibi fiziksel nitelikleri nedeniyle kanal açma işlemi esnasında safir uç kullanıldığında çok daha az vibrasyon olacaktır, böylece hem travmanın hem de doku hasarı riskinin en düşük düzeyde tutulması sağlanır.
Safir uç ile yapılan FUE ile metal slit yöntemine göre daha sık ekim yapılabilir ve bu da daha ileri evrelerde saç dökülmesi olan hastalara uygulanmasını olanaklı kılar.
Greftlerin daha sık ekilmesine yardımcı olarak saç yoğunluğu ile birlikte daha doğal bir görünüm elde edilmesine olanak sağlar.
Metal slite göre, daha az deri altı sıvı enjekte ederek kanal açımı yapma olanağı sunar.
Uygulamadan sonra görülen ödem düzeyi de daha düşük olacağından hastalar için operasyon sonrası her anlamda daha konforlu olur.
Ekim için açılan kanalların küçük olmasından dolayı operasyon sonrası doku iyileşmesi metal slite göre daha hızlıdır ve en önemlisi, deri üzerinde pürüzsüz bir birleşme olur.
Saç kökleri kendi boyutlarındaki kanalların içine en doğal açıyla ekildiğinden, köklerin yerinden çıkması ve açı ayarlarının değişmesi ihtimali yoktur.
2004 yılından bu yana uygulanagelen FUE saç ekim yöntemi, dünyaca kabul görmüş bir saç ekimi tekniğidir. Başarılı sonuçları yanı sıra, rahatlık ve mükemmellik sunan bir teknik olarak bilinmektedir. Bu mükemmelliği ve başarılığı artık “Safir Uç ile devamlılığını sürdürmektedir.”

ERZURUM

19 Kasım 2019 Salı

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