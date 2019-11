Orçun Duygun H100 Plus Lansmanı için İspanya’da

Nish Pharma Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Duygun, uzun zamandır beklenilen H100 Plus için geri sayımın başladığını belirtti. Aralık 2019'da Türkiye'ye giriş yapacak olan H100 Plus'ın Lansmanı için İstanbul'un estetik ve kozmetik alanında önde gelen doktorları eşliğinde İspanya'ya seyahat eden Duygun, ''Hem iş, hem gezi. Sektörün en iyi doktorlarıyla, sektörün en iyi ürününü almaya gidiyoruz'' dedi.

Nish Pharma Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Duygun Nish Pharma tarafından Türkiye'ye getirilen ve birçok Hollywood yıldızının gençlik sırrı olarak bilinen 'H100' gençlik serumunun yenilendiğini ve H100 Plus olarak Aralık 2019'dan itibaren Türkiye'ye giriş yapacağını duyurdu.

Orçun Duygun, “Biz Türkiye'ye bu teknolojileri taşımaktan çok mutluyuz. Estetik ve güzellik sektöründe Gençlik Serumlarında fark oluşturarak öncü olmaktan gurur duyuyoruz, amacımız her zaman kendimizi ve sektörü geliştirmekti, şimdi H100 PLUS olarak geliştirilmiş ürünümüz ile bu amacımızda bir adım daha atmış olduk" diye konuştu.

