Erzurumsporlu ve Trabzonsporlu gençler hazırlık maçında ter döktü

Erzurumspor ile Trabzonspor Oltu Futbol Okulu’nun U14 ve U15 takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Erzurumspor ile Trabzonspor Oltu Futbol Okulu takımları arasında U14 ve U15 kategorisinde hazırlık maçları oynandı.

Genel amacın hazırlık maçıyla her iki takımın hem idmanına katkı sağlamak hem de geleceğe yatırım olarak görülen gençlerin yetkililer tarafından izlenerek değerlendirilmesi olduğu ifade eden yetkililer, her iki kulübün bundan sonraki süreçte de ikili ilişkilerini sıkı tutmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ailelerin de ilgiyle takip ettiği hazırlık maçlarında U14 kategorisinde 21 ve U15 kategorisinde 31’lik skorlarla Erzurumspor galip geldi.

ERZURUM 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:29

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