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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydemir’den ‘Heço’nun hançeri’ hatırlatması Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız mazlumların ...

İHA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine gönderilen mektubu Trump'a iade ederek, tarihi bir dirayet gösterdiğini belirterek, Erzurum'da anlatılan Heço'nun Hançeri hikayesini bu duruma örnek gösterdi.

Aydemir’den ‘Heço’nun hançeri’ hatırlatması Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız mazlumların hamisidir’ Aydemir: ‘Kürt kardeşlerimin sahibi biziz’’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine gönderilen mektubu Trump’a iade ederek, tarihi bir dirayet gösterdiğini belirterek, Erzurum’da anlatılan Heço’nun Hançeri hikayesini bu duruma örnek gösterdi.
‘CUMHURBAŞKANIMIZ MAZLUMLARIN HAMİSİ OLMANIN ROL MODELİDİR’
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Dışişleri Bakanlığı 2020 Yılı Bütçesi üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirilen görüşmelerde tespitlerini paylaştı, ülkede dışişleri bazında kaydedilen gelişmeler ve Türkiye’nin yaklaşımını aktardı. Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, burada bir arkadaşımız Cumhurbaşkanımızın rol modelliğine atıfta bulunup efendim, tenkit geliştirdi oysa doğrudur, rol modeldir, neyin rol modeli? Mazlumların hamisi olmanın rol modeli. Sayın Cumhurbaşkanımıza beraber Türkiye’de yeni bir politika açığa çıktı ve bütün dünya sathındaki muzlumlar tarafından bu politika kucaklanarak, kuşatılarak sahiplenildi. Burada hiç kimse kendi
bulunduğu zaviyeden oranın haklılığını yukarı çıkarma adına hakikatleri ters yüz etmeyecek, yok böyle bir şey. ‘ dedi.
‘KÜRT İLE TERÖRİSTİ EŞ DEĞER GÖSTERMEK, EDEPSİZLİKTİR’
HDP’i de kast ederek, Türkiye’de bazı çevrelerin Kürtleri istismar ettiğini, Kürtlerin hamisi olmak, Kürtlerin sahibi olmak, Kürtler adına siyaset yapıyor görüntüsü vermeye çalıştığını söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Daha önceki bütçelerde de ben söyledim, hep söyleyeceğim burada Kürtlerin hamisi olmak, Kürtlerin sahibi olmak, Kürtler adına siyaset yapıyor görüntüsü vermek; bu, hadsizliğin daniskasıdır. Böyle bir şey yok. Kürt kardeşlerimin sahibi benim, ben; ben, milletvekili olarak. Onlar asla ve kata, Kürt’ü istismar edip, Kürt’ü öne çıkarıp kendi bireysel ya da küresel aktörlerin oyununu oynayanların yanında olmadılar, hiçbir zaman olmadılar. Kürt ile teröristi eş değer göstermek, konuşurken sanki müsaviymiş gibi bir not düşmek edepsizliktir, kim yapıyorsa, zinhar bu kabul edilemez ve etmiyoruz biz. O yüzden, Kürt’ün sahibi biziz. ‘ vurgusunda bulundu.
HEÇONUN HANÇERİ OLAYI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trump’un gönderdiği mektubu iade etmesini Erzurum’da yaşanmış ‘Heço’nun hançeri’ olayıyla açıklayan Milletvekili Aydemir, ‘Dirayet sembolü, liderliğin zirvesi, doruk ismi Sayın Cumhurbaşkanımız o mektubu sahibine, vererek Heço’nun hançeri hâlini hayata yansıtmıştır. ‘ dedi.
‘TRUMP’UN MEKTUBU VARMIŞ DEYİN’
Milletvekili Aydemir, ‘Hınçak çetelerinden bir “dığa” “dığa”nın ne anlama geldiğini Garo Bey bilir efendim, bir hançer elde etmiş, mazlumlara, yaşlılara, çocuklara musallat olmuş Millî Mücadele dönemlerinde. Bunların önünü kesiyor, haraç alıyor filan, artık insanlar bizar olmuşlar, hırçınlığın, zulmün adı “Heço’nun hançeri” olmuş. Bir Dadaş bunu duymuş, gereğini yapmış, Heço’yu adam akıllı bir güzel dövmüş, hançerini de almış, münasip hâle getirdikten sonra “Git şimdi, desinler ki ‘Heço’nun hançeri varmış.’” demiş. Trump’un mektubuna atıfta bulundunuz ya ha bire, biz hâl diliyle gereğini yaparız, öyle sözde yapmayız. O gün sahaya girdik, onun mektubunun geldiği gün, sözüm ona bizi tekdir ederken cevabını orada verdik askerimizle, sonrasında da dirayet sembolü, liderliğin zirvesi, doruk ismi Sayın Cumhurbaşkanımız o mektubu sahibine yedirerek, vererek Heço’nun hançeri hâlini hayata yansıtmıştır. Herkes bunu bilecek . Şimdi, gidin siz de bu hâlden sonra “Trump’un mektubu varmış.” deyin neredeyse o mektup! ‘kaydını düştü.
‘KÜRDÜYLE TÜRKÜYLE TEK MİLLETİZ’
Sunumunun son bölümünde birlik ve beraberlik mesajı veren Milletvekili Aydemir, ‘Kişisel kin ve nefretle hakikatleri tersyüz etmek, son tahlilde kim yapıyorsa ona zarar veriyor. Mugalatayla kimse bir yere varamıyor. Bu millet Allah’ın izniyle, bütün bir millet, 80 küsur milyonuyla, Kürt’ü, Türk’ü hangi etnik aidiyete mensup olursa olsun, Türk milleti şemsiyesiyle bizi zirvelere doğru taşıyacak, ülkemiz eski edilgen hâle asla dönmeyecek, küresel bir güç hâlinde inşallah yoluna devam edecek. ‘ dedi.

ERZURUM

19 Kasım 2019 Salı

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