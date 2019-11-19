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Büyük göğüsler sağlığı bozuyor

İHA

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç Dr. Karaca Başaran, büyük göğüslerin kadınlarda psikolojik sorunlara neden olmanın yanı sıra fiziksel olarak da sıkıntılara da yol açarak sağlığı da olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Büyük göğüsler sağlığı bozuyor

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç Dr. Karaca Başaran, büyük göğüslerin kadınlarda psikolojik sorunlara neden olmanın yanı sıra fiziksel olarak da sıkıntılara da yol açarak sağlığı da olumsuz yönde etkilediğini belirtti.
Plastik cerrahi ameliyatları içerisinde hasta memnuniyeti en çok olan ameliyatın meme küçültme olarak belirlendiğini ifade eden Doç Dr. Karaca Başaran, “Birçok kadın için büyük memeler, bir dizi fiziksel ve estetik problemler oluşturur. Bunlar arasında: kronik sırt ağrısı, baş ağrıları, solunum problemleri, postür bozukluğu, boyun ağrısı, deri tahrişi, sütyene bağlı derin ve ağrılı oluklaşmalar vardır. İri memeler, hastaların yaşam tarzı seçimlerini de etkileyebilir. Fiziksel aktivite, spor ve egzersizi zorlaştırarak hareketli yaşamı azaltabilir, kilo alımına yatkınlık yaratabilir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Karaca Başaran’ın dediğine göre, bu nedenlerden dolayı, meme küçültme ameliyatları, sadece estetik ameliyat olarak değil, yaşam kalitesini arttıran fonksiyonel ameliyatlar olarak görülmelidir” dedi.
Meme küçültme ameliyatı sırasında, cerrahın, memeden yeterli miktarda yağ, meme dokusu ve deriyi aldığını, kişinin ihtiyaç ve isteğinize göre uygun meme boyut ve şeklini oluşturduğunu anlatan Doç Dr. Karaca Başaran, “Meme küçültme cerrahisinde, tanımlanan birçok cerrahi teknik vardır. Yapılan çalışmalarda, meme küçültme ameliyatları estetik cerrahlar tarafında yapılan tüm işlemler arasında hasta memnuniyeti açısından sürekli ilk sırada yer almaktadır. Amerika Plastik Cerrahlar Derneği’nin meme küçültme cerrahisi yapılmış hastalar üzerinde, yakın zamanda yaptığı bir ankette katılımcıların %95’inden fazlası gerekli olması durumunda tekrar cerrahiyi tercih edeceklerini bildirmiştir. Bu aydınlatıcı istatistik medikal ve estetik yararları olan meme küçültme cerrahisinin popülaritesinin artmaya devam edeceğine işaret etmektedir.” diye konuştu.
Meme küçültme ameliyatı talep eden hastalarda, ameliyat öncesi kapsamlı bir muayene yapılması gerektiğini söyleyen Doç Dr. Karaca Başaran, “Gerekli radyolojik tetkikler yapılmalı, ameliyathane şartlarında, kişiye özgü planlama yapılmalıdır. Genel olarak ağrısız ve iyileşme süresi kısa olan bu ameliyatlardan sonra, sosyal hayata ortalama 10 gün içinde dönmek mümkün olmaktadır” dedi.

ERZURUM

19 Kasım 2019 Salı

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