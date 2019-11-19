Palandöken’de fırın denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Palandöken’de fırın denetimi

İHA

Palandöken Belediyesi Başkan Yardımcısı Menderes Acar ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınları denetledi.

Palandöken’de fırın denetimi

Palandöken Belediyesi Başkan Yardımcısı Menderes Acar ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınları denetledi.
Palandöken Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşın alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmelerini sağlamak amacıyla ekmek ve unlu mamul üretim yerlerine denetimler gerçekleştirdi. Denetlenen iş yerlerinde; hijyen kontrolü, ürünlerin tazeliği, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, kişisel hijyen, alet ve ekipmanların uygunluğu, ekmek gramajları ve evrak kontrolleri gibi konularda denetimler yapıldı. İşletmelerde eksik görülen konular yetkililere sözlü ve yazılı olarak iletildi.
Zabıta ekipleri, denetimler sonucunda eksikleri bulunan fırınları uyararak eksiklerinin bir an evvel giderilmesi için uyarıda bulundu.
Yaptıkları denetimlerde halk sağlığını tehdit edecek üretim ve kaçak ürün satışına hiçbir zaman izin vermeyeceklerini belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin devam edeceğine vurgulayarak, alışveriş yapan vatandaşların da bu konuda duyarlı ve hassas olmasını istedi.
Vatandaşların daha sağlıklı ekmek tüketmesi için denetimlerin belli aralıklarla devam edeceğini belirten Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Menderes Acar, işletmelerin genel itibariyle hijyenik koşullara uyduğunu söyledi. Acar, "Eksikleri bulunan fırınlar uyarıldı ve eksiklerini gidermeleri için belli bir süre tanındı. Bu süre zarfında eksiklerini gidermeyenler hakkında cezai işlemler başlatılacaktır. Ayrıca oluşturduğumuz ekiple her gün düzenli olarak denetim ve iş yeri ruhsatı kontrolü de yapıyoruz. Palandöken halkının daha güvenilir gıda tüketimi için Palandöken Belediyesi olarak denetimlerimiz devam edecektir" dedi.

ERZURUM

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:29
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 12:05
  • İKİNDİ 14:40
  • AKŞAM 17:04
  • YATSI 18:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar neden yalan söyler?
YEREL HABERLER Çocuklar neden yalan söyler?
Büyük göğüsler sağlığı bozuyor
YEREL HABERLER Büyük göğüsler sağlığı bozuyor
Erzurum’da 10 ayda 6 bin 683 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 10 ayda 6 bin 683 konut satıldı
Aydemir’den ‘Heço’nun hançeri’ hatırlatması Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız mazlumların hamisidir’ Aydemir: ‘Kürt kardeşlerimin sahibi biziz’’
YEREL HABERLER Aydemir’den ‘Heço’nun hançeri’ hatırlatması Aydemir: ...
Aydemir: ‘AK Parti’nin yaklaşımı: ‘biz varız’ yaklaşımıdır’ Aydemir’den Erzurum deyimiyle tepki Aydemir: ‘Sin küllahın görünmesin devrini kapattık’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘AK Parti’nin yaklaşımı: ‘biz varız’ ...
Erzurumsporlu ve Trabzonsporlu gençler hazırlık maçında ter döktü
YEREL HABERLER Erzurumsporlu ve Trabzonsporlu gençler hazırlık ...
Erzurum'da, 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık yandı
YEREL HABERLER Erzurum'da, 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık yandı
Orçun Duygun H100 Plus Lansmanı için İspanya’da
YEREL HABERLER Orçun Duygun H100 Plus Lansmanı için İspanya’da
Safir uç saç ekimi birçok avantaj sağlıyor
YEREL HABERLER Safir uç saç ekimi birçok avantaj sağlıyor
İyi öğretmen gözünden anlaşılacak
YEREL HABERLER İyi öğretmen gözünden anlaşılacak
Çimento fabrikasında gerçeği aratmayan deprem tatbikatı 
YEREL HABERLER Çimento fabrikasında gerçeği aratmayan deprem ...
Ara tatil eğlencesi Forum Erzurum’da hayat buluyor Forum Erzurum’da Minik Kimyagerler işbaşına geçiyor
YEREL HABERLER Ara tatil eğlencesi Forum Erzurum’da hayat ...
Bu petek ile eviniz 7.5 liraya ısınacak
YEREL HABERLER Bu petek ile eviniz 7.5 liraya ısınacak
Mehmetçik Vakfı’nda görev değişikliği
YEREL HABERLER Mehmetçik Vakfı’nda görev değişikliği
Atıl binanın yıkım sürecini Başkan Sekmen başlattı
YEREL HABERLER Atıl binanın yıkım sürecini Başkan Sekmen başlattı
Rektör Çomaklı STK temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı STK temsilcileriyle bir araya geldi
Büyükşehir’den anlamlı program 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlara yönelik Hatıra Ormanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Büyükşehir’den anlamlı program 25 Kasım Kadınlara ...
KUDAKA uzman personel alacak
YEREL HABERLER KUDAKA uzman personel alacak
Büyükşehir’den “Erzurum’un Unutulmaz Sesleri” programı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Erzurum’un Unutulmaz Sesleri” ...
Büyükşehir’den “Kış Okumaları” Projesi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Kış Okumaları” Projesi
Erzurum Büyükşehir Güreş’te Türkiye 3’üncüsü oldu
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir Güreş’te Türkiye 3’üncüsü oldu
ETÜ’den vefa örneği
YEREL HABERLER ETÜ’den vefa örneği
Şanlıurfa’ya basket yağdırdı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’ya basket yağdırdı
Hafız Abdullah’ı hayran bıraktı
YEREL HABERLER Hafız Abdullah’ı hayran bıraktı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X