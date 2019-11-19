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Aziziye’de eğitime renkli destek

İHA

Aziziye Belediyesi eğitime olan yatırımlarına ve desteklerine ara vermeden devam ediyor.

Aziziye’de eğitime renkli destek

Aziziye Belediyesi eğitime olan yatırımlarına ve desteklerine ara vermeden devam ediyor.
Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında incelemelerde bulunan belediye yetkilileri, okulların boyama ve tadilat işlemlerine kadar birçok konuda destek veriyor. İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan proje ile bugüne kadar birçok okulda öğrencilerin eğitimini sürdürmesini kolaylaştıracak çalışmalar yapıldı.
Son olarak Yarımca, Çiğdemli ve Kumluyazı’da tadilat ve boyama çalışması yapan Aziziye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile Atatürk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde öğrenim gören gönüllü öğrenciler ilçedeki okulların tamamına dokunmayı hedefliyor.
Eğitimin her zaman önceliklerinin başında yer aldığını belirten Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Okullar Hayat Olsun projesiyle eğitim gören öğrencilerin ve eğitimcilerin bu faaliyeti sürdürürken işlerini kolaylaştırmayı amaçlandıklarını söyledi.
Başkan Orhan,” Eğitime desteklerimiz daha önce de gerçekleşti, bundan sonra da devam edecek. Okullarımızın fiziki şatlarını iyileştirmekle başlayan çalışmalarımız, eğitim materyallerine destek veremeye kadar birçok alanda devam ediyor.
Atatürk Üniversitesi’nde eğitim gören gönüllü kardeşlerimizle birlikte okullarımızın tadilat, boyama ve diğer gerekli işlemlerini yapıyoruz. Hedefimiz ilçemizdeki okulların tamamında gerekli çalışmayı yürütmek olacak. Bu anlamda bizimle hem fikir hem de gönül birliği yapan Aziziye Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve gönüllü kardeşlerimize teşekkür ediyorum.“ diye konuştu.
Tadilat ve boyama çalışmalarına minik öğrenciler de destek oluyor.

ERZURUM

19 Kasım 2019 Salı

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