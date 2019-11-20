Buz pateni yarışmasında bacağı kırılan Ecrin'e hastanede madalya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Buz pateni yarışmasında bacağı kırılan Ecrin'e hastanede madalya

DHA

ERZURUM´da düzenlenen buz pateni yarışması sırasında ayağı takılarak sürüklenen 10 yaşındaki Ecrin´in sağ ayağı iki yerinden kırıldı. Hastanede tedaviye alınan küçük sporcunun teşvik madalyasını Buz Pateni Federasyonu Temsilcisi, kulüp başkanı ve hocası odasında verdi.

ERZURUM´da düzenlenen buz pateni yarışması sırasında ayağı takılarak sürüklenen 10 yaşındaki Ecrin´in sağ ayağı iki yerinden kırıldı. Hastanede tedaviye alınan küçük sporcunun teşvik madalyasını Buz Pateni Federasyonu Temsilcisi, kulüp başkanı ve hocası odasında verdi.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum´da düzenlenen Short Track Federasyon Kupası yarışmaları merkez Palandöken İlçesi´ndeki 3 binlik salonda yapıldı. 3 ilden 23 kulüp ve 71 sporcunun katıldığı yarışların son gününde Erzurum Ejder Spor Kulübü patencisi Ecrin Türkmensoy, 500 metre yarışı için piste çıktı. Erken çıkış sebebiyle ikinci kez start verilen yarışta ilk turu başarıyla tamamlayan Ecrin, ikinci turu tamamlarken ayağı takılınca piste düşerek sürüklendi. Kenardaki korkuluklara çarparak durabilen Ecrin yerinden kalkamayınca sağlık ekipleri müdahale etti. Buz salonunda yapılan ilk muayenede sağ bacağında kırık tespit edilen Ecrin, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ortopedi servisinde tedaviye alındı.
Hastanede tedavisi süren küçük sporcuya Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Branş Sorumlusu Naci Korucu, Ejder Spor Kulübü Başkanı Özcan Işık ile antrenör Betül Yerdelen sürpriz bir ziyaret yaptı. Ecrin´e geçmiş olsun dileklerini ileten Naci Korucu, teşvik madalyasını hastane odasında taktı. Korucu'nun geçmiş olsun dileklerini ilettiği Ecrin, "Yarış başladıktan sonra ikinci turda ayağım buza takılınca yere düştüm. Kalkmak istedim, patenin kaldıramadığımı görünce ayağımın kırıldığını anladım" dedi. 
Sporcusunu ziyaret eden Ejder Spor Kulüp Başkanı Özcan Işık ile antrenör Betül Yerdelen, Ecrin'in bir an evvel iyileşerek buz pistine geri dönmesini beklediklerini söyledi.

ERZURUM

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:05
  • İKİNDİ 14:40
  • AKŞAM 17:03
  • YATSI 18:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prematüre çocuklar için pasta kestiler Erzurum Bölge Eğitim ve araştırma Hastanesinde Dünya Prematüre Günü etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Prematüre çocuklar için pasta kestiler Erzurum Bölge ...
Eve kilitleyip işkence yaptıktan sonra bacağından vurup gasp ettiler
YEREL HABERLER Eve kilitleyip işkence yaptıktan sonra bacağından ...
Aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepki
YEREL HABERLER Aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepki
Annesini bıçakladı, akıl sağlığı yerinde çıkmayınca ceza almadı
YEREL HABERLER Annesini bıçakladı, akıl sağlığı yerinde çıkmayınca ...
Engelliler Meclisinden 'Diyabet' etkinliği
YEREL HABERLER Engelliler Meclisinden 'Diyabet' etkinliği
TUK üyeleri Başhekimi Dr. Mahmut Avcı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER TUK üyeleri Başhekimi Dr. Mahmut Avcı’yı ziyaret etti
Erzurum’da “Her çatı bir elektrik santrali” semineri
YEREL HABERLER Erzurum’da “Her çatı bir elektrik santrali” semineri
Vali Okay Memiş’ten Çocuk Hakları Günü kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş’ten Çocuk Hakları Günü kutlama mesajı
Konya'da Erzurum rüzgârı
YEREL HABERLER Konya'da Erzurum rüzgârı
Aziziye’de eğitime renkli destek
YEREL HABERLER Aziziye’de eğitime renkli destek
Sivil toplum kuruluşlarının saygınlığının artırılması projesi “İletişim Planlama Çalıştayı” yapıldı
YEREL HABERLER Sivil toplum kuruluşlarının saygınlığının artırılması ...
Türkiye Gazetesi'nden Vali Memiş’e ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Gazetesi'nden Vali Memiş’e ziyaret
Palandöken’de fırın denetimi
YEREL HABERLER Palandöken’de fırın denetimi
Çocuklar neden yalan söyler?
YEREL HABERLER Çocuklar neden yalan söyler?
Büyük göğüsler sağlığı bozuyor
YEREL HABERLER Büyük göğüsler sağlığı bozuyor
Erzurum’da 10 ayda 6 bin 683 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 10 ayda 6 bin 683 konut satıldı
Aydemir’den ‘Heço’nun hançeri’ hatırlatması Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız mazlumların hamisidir’ Aydemir: ‘Kürt kardeşlerimin sahibi biziz’’
YEREL HABERLER Aydemir’den ‘Heço’nun hançeri’ hatırlatması Aydemir: ...
Aydemir: ‘AK Parti’nin yaklaşımı: ‘biz varız’ yaklaşımıdır’ Aydemir’den Erzurum deyimiyle tepki Aydemir: ‘Sin küllahın görünmesin devrini kapattık’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘AK Parti’nin yaklaşımı: ‘biz varız’ ...
Erzurumsporlu ve Trabzonsporlu gençler hazırlık maçında ter döktü
YEREL HABERLER Erzurumsporlu ve Trabzonsporlu gençler hazırlık ...
Erzurum'da, 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık yandı
YEREL HABERLER Erzurum'da, 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık yandı
Orçun Duygun H100 Plus Lansmanı için İspanya’da
YEREL HABERLER Orçun Duygun H100 Plus Lansmanı için İspanya’da
Safir uç saç ekimi birçok avantaj sağlıyor
YEREL HABERLER Safir uç saç ekimi birçok avantaj sağlıyor
İyi öğretmen gözünden anlaşılacak
YEREL HABERLER İyi öğretmen gözünden anlaşılacak
Çimento fabrikasında gerçeği aratmayan deprem tatbikatı 
YEREL HABERLER Çimento fabrikasında gerçeği aratmayan deprem ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X