Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde “Yeni Doğan Prematüre Çocuk Haftası” etkinlikleri kapsamında serviste tedavi gören çocuklar için doğum günü kutlaması yapılarak yaş pasta kesildi. Eşiyle birlikte Gürcistan’a geziye giden Berna Özçelik burada doğum yapınca pramatüre bebeği de Erzurum’da tedavi altına alındı.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Bebek Ünitesinde düzenlenen programa yeni doğan bebek anneleri, doktorlar ve hastane personeli katıldı. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Çocuk Ünitesi uzmanlarından Doç. Dr. Hasan Kahveci, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü etkinlikleri kapsamında böyle bir program düzenlediklerini belirterek, “Dünyada her yıl 15 milyon prematüre bebek doğmaktadır. Türkiye’de ise 150 bin bebek doğumu olmaktadır. Bunların 50 bini bin gramın altında olan bebeklerimiz, bu bebeklerimiz çok uzun süre yoğun bakım ünitelerinde kalıyorlar. Devlete, topluma, aileye sosyal, ekonomik ve tıbbi yükler oluşturuyor. Bu bebekler aileleri için çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 35 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi ile hizmet vermekte. Burada çok küçük prematüre dediğimiz çok ağır hastaları burada izliyoruz. Hastanemize 12 ilden hasta kabulü alıyoruz” diye konuştu.

Doç. Dr. Hasan Kahveci, servise son olarak aldıkları hastalardan bir tanesinin Adana’dan Gürcistan’a geziye giden annenin erken doğum denilen 32 haftalık doğum yaptığını belirterek, “Hasta önce Artvin Hopa’ya geliyorlar, oradan da Erzurum’a geliyorlar. Bu hastamıza bugün en son göz muayenesini yaptırdık. Gözünde bir problem vardı, Perşembe günü memleketi olan Adana’ya gidecek ve orada göz tedavisine devam edilecek. Bulunduğumuz ünite en ağır hastalara bakabilecek bir üniteye sahiptir. Bebek 32 haftalık olarak dünyaya gelmişti ve çok küçük olduğu için erken doğum yapılmıştı. Bin 300 gram olarak dünyaya gelmişti. Hastamızda solunum sıkıntısı, beslenme sıkıntısı da vardı. Onların hepsi tedavi edildi. Şimdi taburcu olma aşamasına geldi. Bize gelen hastalara en az 2 kilograma gelmeden taburcu etmiyoruz. Solunum, beslenme ve oksijen sıkıntısı olmayan hastaları ancak taburcu edebiliyoruz. Hastanın Erzurum’a getirilmesinin en önemli faktörü Gürcistan’da pahalı olduğu için aile bizi tercih etti. Son olarak şunu söylemek gerekiyorsa prematüre bebeklerin doğumlarını elimizden geldiğimizce azaltmaya çalışıyoruz. Ama illa bebek doğacak ise bu uzman doğum uzman doktorlar gözetiminde olmalı. Bebekler taburcu olduktan sonra işlemleri bitmiyor, sık kontrol gerekiyor, göz kontrolleri yapılıyor, beslemeleri çok önemli, aşıları bizim istediğimiz gibi yapılması, bulunan ortamda hiç kimse sigara içmeyecek, grip olanların bu bebeklere dokunmamaları ve onları öpmemeleri, ancak eller iyice yıkandıktan sonra bebeğe dokunma olabilir, ayrıca eve gelen misafirlerin kesinlikle uyarılması, beslenme çok önemli iyi beslenmeye bebek kilo alamadığı için, hastalık tekrar kapabilir ve zeka ilerlemesi geç kalır, özellikle anne sütü çok önemli. Anne sütü bir damla dahi olsa kesinlikle bebeklere verilmeli” dedi.

Anne Berna Özçelik, Adana’da ikamet ettiklerini ve eşiyle birlikte Karadeniz gezisine çıktıklarını ifade ederek, “Biz Adana’da yaşıyoruz, 15 Ekim 2019 tarihinde eşimle birlikte Karadeniz turuna çıkmıştık. Daha sonra bir günlüğe Gürcistan’a geçtik ve Batum’da doğum gerçekleşti. Mecburi doğum olayı gerçekleşti. 32 haftalık ve bin 230 gram olarak bebek dünyaya geldi. Batum’da 15 gün kadar tedavi gördük. Orada günlük kuvöz ücreti 2 bin lira olduğu için ayrıca doktorlar tedavinin devam etmesi için 15 gün geçmesi gerektiğini söylediler. Bebeğin beyninde nokta kadar bir kanama meydana gelmiş. Batum’da bulunuyorduk. Hopa’dan Türk Ambülansları bizim yanımıza gelerek bizleri oradan alarak Hopa’ya getirdiler. Hopa’da da yeterli kuvöz olmadığı için Hasan hocam bizleri kabul etti, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi getirdiler. Burada çok şükür bebeğimiz iyileşti. Şimdi 2 bin yüz grama kadar geldi. Perşembe günü taburcu oluyoruz. Bizlere yardım eden her kese teşekkür ediyoruz. Adana ve Erzurum arası 14 saat ama aile bildiğimiz kişiler bizlere Adana’yı aratmadılar sağ olsunlar. Bebeğimizin göz problemi var oda inşallah iyi olacak” diye konuştu.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organize edilen yaş pasta kesimine Hastane Başhekimi Dr. Mahmut Avcı, Yeni Doğan Çocuk Ünitesi doktorlarından Doç. Dr. Hasan Kahveci ve Uzman Dr. Ahmet Toksoy, bebeklerin anneleri ve hastane personeli katıldı.

ERZURUM 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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