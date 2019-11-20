Şehitlik ve tarihi eserlerin duvarlarına yazılan yazılar çirkin görüntü oluşturuyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde tarihi eserler ve Aslanpaşa Şehitliği duvarlarına yazılan yazılar çirkin görüntü oluşturuyor. Özellikle gençlerin yazdığı aşk ilanları tarihe olan saygısızlığı gözler önüne seriyor.

Oltulu vatandaşlar, duvarlara yazılan yazıların şehitliğe ve tarihi eserlere saygısızlık olduğunu belirterek tepki gösterdiler. Esnaf Ufuk Dedetürk, “Oltu Kalesi ve Aslanpaşa Şehitliği ve birçok kamu binasına Oltulu gençler tarafından sevdiği kızın ve kendisinin baş harfini yazarak kalp yapıp aşklarını beyan etmekteler. Bu da bizi oldukça rahatsız etmektedir. Bir Oltulu olarak bundan çok üzüntü duyuyorum. Şehitliğimize ve tarihi eserlerimize lütfen sahip çıkalım. Aşkları batsın, böyle bir sevgi olur mu. Biz de gençliğimizde sevdik ama hiçbir zaman duvarlara aşkımızı yazmadık, kalbimizle sevdik. Bu saygısızlığı yapanların bir an önce yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Yazıları yazanların tinerci çocuklar olduğunun söylendiğini ifade eden Dedetürk, “Eğer bunlar yazıyorsa devlet büyüklerimizden bunların tedavi edilerek topluma kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

ERZURUM 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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