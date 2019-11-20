Yakutiye’de hedef asfaltsız yer bırakmamak Yakutiye Belediyesi Fen İşleri ekipleri yaz sezonu boyunca durmak bilmedi

Yakutiye Belediyesi yaz sezonuna geç başlamasına rağmen ilçenin dört bir yanına hizmet götürmeyi başardı. Fen işleri ekipleri ile gece gündüz çalışmaları yakından takip eden Başkan Dr. Mahmut Uçar, yaptığı asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları ile halkın gönlünü fethetmeyi başardı.

Kentin uzak noktalarına dahi modern belediyecilik hizmeti götürerek bir ilki başaran Başkan Uçar, ilçenin hemen her noktasını sıcak asfaltla buluşturdu. Dağ Mahallesi, Kavak, Aşağı Köşk Maallesi, Veyisefendi, Rabiana Mahallesi, Dadaşköy ve Dumlu başta olmak üzere birçok köy ve mahalle modern asfalta kavuştu.

Sadece ilçe merkezinde değil kırsal mahallelere dahi hizmet götüren Başkan Uçar, sadece altı aylık süre zarfında 200 bin metrekare alana sıcak asfalt kaplaması yapıldığını söyledi.

Mahmut Uçar, önümüzdeki yaz sezonunda da gerek asfalt ve gerekse çevre düzenleme çalışmalarını hız vererek rutin hizmetleri aksatmadan sürdüreceklerini sözlerine ekledi. Başkan Uçar, kar yağana kadar asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

ERZURUM 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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