Aydemir’den AÇSH vizyonunu Akif’çe tarif Aydemir: ‘Önceliğimiz, Allah’ın Rızasını kazanmaktır’ Aydemir, ‘AK kadro, ezberleri bozan kadro’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’de bütün hangi yaş grubu olursa olsun, hangi sosyal muhit olursa olsun her taraftan dua alan ve duaların bize yönelmesiyle, Cenabı Hakk’ın inayetine mazhar olduğumuz bir zemindir.’ dedi.

AK DAVANIN KIRMIZI ÇİZGİLERİ

Milletvekili Aydemir, ‘Biz kadını ana biliriz, onun ayağının altına cenneti koymuş bir inancın, anlayışın müddeileriyiz. Dolayısıyla kadın başımızın üstünde, engelli kardeşlerimiz başımızın üstünde, gençlerimiz, yaşlılarımız hepsi.’ vurgusunda bulundu.

AYDEMİR 17 YILLIK SÜRECİ PAYLAŞTI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde AK Parti’nin 17 yıllık süreçte kaydettiği sosyal hizmet yaklaşımını paylaştı. Milletvekili Aydemir, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un dizeleriyle kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar konusundaki AK hassasiyeti ortaya koydu.

HASSASİYETİ AKİFÇE TARİF

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı misyon ve vizyonunu Akif’in vurgularıyla tarif eden Milletvekili Aydemir, ’Bakın, bizi ifade eden, milletimizi ifade eden bir özel isim var, hepimiz biliyoruz, tanıyoruz ve onun zihninden dökülenler bizim yol haritamızı oluşturmuş. Özellikle aile, kadın, yaşlı, genç, engelli, bunların geçtiği, bu kavramların geçtiği yerde bizde tedai eden bir isimdir bu, yüksek bir isim, çok zirve bir isim, Mehmet Akif, o diyor ki: “Üç sınıf halka içim parçalanır, hem de nasıl. İhtiyarlar, kadınlar, bir de küçükler bunlar. Merhamet görmeli, yüz görmeli insanlardan. Yoksa insanlığı bilmem nasıl anlar insan?” Muhteşem.’ dedi.

AYDEMİR’DEN DÜN VE BUGÜN KAYDI

Sunumunda AK Parti dönemi öncesiyle bugünün farkını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Yaşı müsait olanlar şöyle bir aforizmayı, şöyle bir ifadeyi mutlaka duymuşlardır: “Ölüsü olan bir gün ağlar, dertlisi olan her gün ağlar.” Bu, eskiden böyleydi, çok duyulurdu bu. Son on beş yıldır yani ak kadrolar Hükûmet olduktan sonra, , zemini tanzim etmeye başladıktan sonra bu unutuldu. Sebep? İnsanlarımız artık engelli evlatlarıyla utanır değil, iftihar hâle geldiler. ‘ ifadesine yer verdi.

AK DAVA’NIN FARKI

Milletvekili Aydemir, muhalefete seslenerek, ‘Şu zemin, özellikle şu Bakanlık Türkiye’de bütün hangi yaş grubu olursa olsun, hangi sosyal muhit olursa olsun her taraftan dua alan ve duaların bize yönelmesiyle, Cenabı Hakk’ın inayetine mazhar olduğumuz bir zemindir. Size benim tavsiyem, bu Bakanlığın bütçelerinde daha önce de söyledim, , güzel olanı taklit edelim; tenkit elbette ama hoşsa taklit de etmek lazım. Taklit için işte burası bulunmaz, eşsiz bir vasattır. Buraya bakın, ne yapmışız, ak kadrolar ne yapmış, ak liderimiz nasıl bir tarz koymuş ortaya ki millet on yedi yıldır AK davaya gönül adıyor. ‘ kaydını düştü.

ALLAH RIZASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı odağında ortaya konulan çalışmaların gıpta edilir düzeyde bulunduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, AK Parti yaklaşımında temel ve amacı Allah Rızasının oluşturduğunu vurguladı. Aydemir, ‘Hak teslimi çok özel ya, bunu söylüyorum ben, hak teslim edelim. Değerli Bakanımız, bir gayret koyuyor. Teşekkür yerine tenkit ediyorsunuz. Uzak duralım bundan. Mesela birisi şunu söyledi, efendim, sosyal politikalarımıza, bu Bakanlık bağlamında yaptığımız çalışmalara deniliyor ki “Buralar oy deposu da onun için bunlar yapılıyor.” Arkadaşlar, biz “Allah rızası” diye bir kavram biliyoruz. Allah’ın rızasının olduğu yere yöneliyoruz. Biz oyun peşinde değil, Allah Rızasını kazanmanın peşindeyiz’ dedi.

AYDEMİR MUHALEFETE SORDU

AK Parti’nin 17 yıllık sürede ortaya koyduğu üstün hizmet anlayışı ve milli iradeyle gönül gönüle duruşuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Biz şunu yapıyoruz, bakın: “Düşündüklerinizi açığa vursanız da gizli tutsanız da sonuçlarını yaşarsınız.” gibi bir ilahi hakikati iman ediyoruz. Bırakın hayata geçirmeyi, aklımızdan geçenin bile bir sonuç doğurduğunu biliyoruz. Böyleyse zihin haritamızı bile buna göre temizlemişiz, berrak hâle getirmişiz. Onun için diyorum ki şunu yapalım: Buraya dönün, şu kadro ne yaptı ki milletin yüreğinde yer buldu.? ‘diye sordu.

AYDEMİR DİYARBAKIR ANNELERİNİN ACILARINI DİLE GETİRDİ

Milletvekili Aydemir, 80 günü aşkın bir süredir evlatlarının yolunu bekleyen Diyarbakır Annelerinin çektiği acı ve çileleri odağında muhalefetin sesini çıkarmadığını, suskun kaldığını vurgulayarak, ‘Bizim her şeyimiz kalbî, samimi, hasbi, içten. Neyi söylüyor isek dilimizle yüreğimizdekini söylüyoruz. Bakın, Çok net söyleyeyim arkadaşlar, şuradakilerin birisinden Allah rızası için üç aydır feveran eden analar için, Diyarbakır’da HDP’nin önünde aç biilaç evlatlarının yolunu gözetleyen analar için tek laf çıktı mı? Hiç duydunuz mu? ‘ dedi.

MİLLİ İRADENİN TEVECCÜHÜ

AK Parti’nin ezberleri bozarak, girdiği her seçimden zaferle çıktığını, milletin teveccühüne mazhar olduğunu bildiren Milletvekili Aydemir, bunun milli irade beklenti ve sorunlarına içten yaklaşımın eseri olduğuna dikkatleri çekti.

AK KADRO, EZBER BOZAN KADRO

Milletvekili Aydemir, ‘Muhalefetin varlığı bizim için öğreticidir, orada bulunmanızdan biz lezzet alırız. Muhalefet getirecek ama tahrif etmeyecek, hakikatleri dile getirecek. Sabahtan beri ben takip ediyorum, dinliyorum, üç aşağı beş yukarı aynı şeyler terennüm ediliyor. Hakikat dozuna bakıyorum, elbette istifade ettiklerim var, o istifade ettiklerimize, o konuşmacılara teşekkür ediyoruz; bunu bol kepçe yapıyoruz, çok gani yapıyoruz biz elhamdülillah ama kahir ekseriyeti itibarıyla hep aynı şeyler söyleniyor, ezberler dile getiriliyor. Bakın, Ak kadro, ezber bozan kadro, bugüne kadar bunu yaptık biz. Bunu yaptığımız içindir ki arkadaşlar, her girdiğimiz seçimde milletimiz yüreğini bize açtı. Ve göreceksiniz çok net söylüyorum şu politikalarımızın sonucunda gireceğimiz seçimin tarihi ne olursa olsun 2023 koyuyoruz bunun adını gene zirve bir biçimde milletten teveccüh göreceğiz. Ve bize tenkit getirenler özellikle kişisel, bireysel kinlerini sanki efendim toplumsal talepmiş gibi yansıtan birilerine söylüyorum ben, onlar çok mahcup olacaklar. Sebep şu: Biz kalbîyiz, kalbî, kalbî olunca samimi söylüyorum bizi kuşatan bir ilahi nusret oluyor. O yüzden ben de diyorum ki, siz de bizim

kardeşimizsiniz, siz de siyaset yapıyorsunuz. Taklit edin, taklit, güzel olanı taklit edin.’ diye konuştu.

‘TRİBÜNLERE OYNAMAK KİMSEYE KAZANDIRMADI’

Tenkit geliştirirken hakikatlerin ters yüz edilmeden ve tahrifata uğratılmadan ortaya konulması gerektiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Çok hususi bir Bakanlığın bütçesini görüşüyoruz. Dolayısıyla tenkit edelim elbette, biz buna varız elbet ama tahrif etmeden, hakikatleri ters yüz etmeden yapalım. Tribünlere oynamak kimseye kazandırmadı, bugüne kadar kazanamadınız ki. ‘ hatırlatmasını yaptı.

MUHALEFETE ÇAĞRI: ‘GELİN MİLLETLE OLUN’

Muhalefete seslenen Milletvekili Aydemir sunumunda, ‘Ben diyorum ki milletle beraber olun, yürek frekansınızı milletle eş değer tutun, bunu yapın. Bakın, biz sizin Genel Başkanınızla ilgili yahut bir başka genel başkanla ilgili herhangi bir tartışma mevzusu yapıyor muyuz? Şu EYT’yle ilgili konuşmalar yapılırken söylenecek çok şey var aslında ama söylemiyoruz, yutuyoruz, buralarda sükûtu tercih ediyoruz. Edep, edep, edep arkadaşlar, o olduğu zaman işte millet gönlünü, yüreğini size açıyor. Bu bağlamda ben Milliyetçi Hareket Partisinin çok seçkin kadrosuna, başta Genel Başkanları olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Hak teslimi yapan herkese teşekkür ettik bugüne kadar. ‘ ifadelerine yer verdi.

AK PARTİYLE GELEN KÖKLÜ DEĞİŞİM

AK Parti iktidarları öncesinde sosyal hizmetler anlayışının çağın gerisinde olduğu, AK Parti dönemiyle birlikte bu alanda ciddi ve köklü bir değişim yaşanarak, hayaller ötesi bir hizmet süreci yaşandığına telmihte bulunan Milletvekili Aydemir, Erzurum’da gazetecilik dönemindeki gözlemlerini paylaşarak, örnekleme yaptı.

AYDEMİR’DEN ERZURUM ÖRNEĞİ

Milletvekili Aydemir, ‘Bütçemizin rakamları ve yapılanlarını Sayın Bakanımız çok berceste, çok beliğ, anlaşılabilir şekilde sabahleyin çok tafsilatlı olarak anlattı. Ama ben hayata yansımız bir örnekle özellikle burada Bakanlığımızın fonksiyonunu, hayata yansıyan hâlini anlatacağım. Bir vesile ben burada gene bunu söylemiştim, bugün anlatmam gerekti. Arkadaşlar, ben gazetecilik yaptım, o zeminden geliyorum, dolayısıyla biliyorum. Mesela Erzurum özelinde yaşananları söyleyeyim. Bayram vasatlarında, özellikle dinî bayramlardan önce, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı’ndan önce Çocuk Esirgeme Kurumu vardı bizim Erzurum’da Eskiden başka illerde de vardı, şimdi elhamdülillah, sevgi evlerine bunları evirdik, çevirdik çok şükür. İşte o yüzden oralardan “Allah sizden razı olsun.” dendikçe biz de büyüyoruz elhamdülillah. Oraya giderdik, sabahleyin gazeteciler orada makineleriyle, kameralarıyla beklerlerdi. Niye? Efendim, hayırseverlerden yardım gelecek de onlar da haber yapacaklardı, böyle bir hâl vardı. Bizim iktidarımızla beraber bunların hepsi berhava oldu gitti, ihtiyaç yok. Niye? Devletimiz var, devletimiz yardım ihtiyacı duyan kim var kim olursa olsun inanç sadedinde hangi noktada olursa olsun orada vardır. Öyleyse bu Bakanlığımız bizim inayet depomuz, onlarla iftihar ediyoruz. ‘ dedi.

‘BAŞIMIZIN ÜSTÜNDELER’

Milletvekili Aydemir sunumunun son bölümünde AK Davanın kırmızı çizgilerini paylaşarak, ‘Biz kadını ana biliriz, onun ayağının altına cenneti koymuş bir inancın, anlayışın müddeileriyiz. Dolayısıyla kadın başımızın üstünde, engelli kardeşlerimiz başımızın üstünde, gençlerimiz, yaşlılarımız hepsi.

Hususen, muhalefet edenlere, tavsiyem şu: Ak kadronun metotlarını, metodolojisini takip etsinler, taklit etsinler, huzur bulurlar, Cenab’ı Hakk’ın inayetine de mazhar olurlar. ‘ temennisinde bulundu.

