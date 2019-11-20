Buz pateni yarışmasında bacağı kırılan Ecrin'e hastanede madalya

ERZURUM´da düzenlenen buz pateni yarışması sırasında ayağı takılarak sürüklenen 10 yaşındaki Ecrin´in sağ bacağı iki yerden kırıldı. Hastanede tedaviye alınan küçük sporcunun teşvik madalyasını Buz Pateni Federasyonu Temsilcisi, kulüp başkanı ve hocası odasında verdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum´da düzenlenen Short Track Federasyon Kupası yarışmaları merkez Palandöken İlçesi´ndeki 3 binlik salonda yapıldı. 3 ilden 23 kulüp ve 71 sporcunun katıldığı yarışların son gününde Erzurum Ejder Spor Kulübü patencisi Ecrin Türkmensoy, 500 metre yarışı için piste çıktı. Erken çıkış sebebiyle ikinci kez start verilen yarışta ilk turu başarıyla tamamlayan Ecrin, ikinci turu tamamlarken ayağı takılınca piste düşerek sürüklendi. Kenardaki korkuluklara çarparak durabilen Ecrin yerinden kalkamayınca sağlık ekipleri müdahale etti. Buz salonunda yapılan ilk muayenede sağ bacağında iki kırık tespit edilen Ecrin, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ortopedi servisinde tedaviye alındı.

Hastanede tedavisi süren küçük sporcuya Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Branş Sorumlusu Naci Korucu, Ejder Spor Kulübü Başkanı Özcan Işık ile antrenör Betül Yerdelen sürpriz bir ziyaret yaptı. Ecrin´e geçmiş olsun dileklerini ileten Naci Korucu, sporcuya teşvik madalyasını hastane odasında taktı. Korucu'nun geçmiş olsun dileklerini ilettiği Ecrin, "Yarış başladıktan sonra ikinci turda ayağım buza takılınca yere düştüm. Kalkmak istedim, patenin kaldıramadığımı görünce ayağımın kırıldığını anladım" dedi.

Sporcusunu ziyaret eden Ejder Spor Kulüp Başkanı Özcan Işık ile antrenör Betül Yerdelen, Ecrin'in bir an evvel iyileşerek buz pistine geri dönmesini beklediklerini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ecrin'in yarışmada düştüğü an

Buzda sürüklenen Ecrin'in koruma minderlerine çarparak durması

Hastane odası

Ecrin'in görüntüsü

Ecrin'le röportaj

Ecrin'i ziyarete gelen antrenör Betül Yerdelen ile röportaj

Federasyon temsilcisinin madalya takması

Ziyaretten genel ve detaylar

Kulüp Başkanı Özcan Işık'ın konuşması

ERZURUM 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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