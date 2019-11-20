Dadaş, pusuya yattı

TFF 1. Lig ekiplerinden B.B. Erzurumspor, 12. haftasında Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçı hazırlıklarına devam etti.

MaviBeyazlılar, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı koşu ve ısınma hareketleriyle sürdürdü.

Antrenmanı pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden mavi/beyazlılar, hafta sonu Eskişehir’de kampa girecek.

Eskişehirspor, maçının önemli olduğunu ifade eden Teknik Direktör Erkan Sözeri, “Tek hedefimiz her oynayacağımız final maçında puanlar alarak zirve yarışını sürdürmek. Takımdaki moral motivemiz çok iyi. İnşallah, taraftarlarımızla birlik, beraberlik içinde Erzurumspor’un başarı bayrağını zirveye taşımaktır.” diye konuştu.

Öte yandan, Celal Akın ilkokulu öğrencileri, Okul Müdürü Lokman Genç ve öğretmenleri ile birlikte kulüp tesislerini ziyaret ederek, antrenman sonrası, teknik heyet, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirerek başarı dileklerini ilettiler.

ERZURUM 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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