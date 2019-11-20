Gasptan tutuklandı kameralara gülerek `iyi olur´ dedi

-ERZURUM´da bir genci 2 gün işkence ettikten sonra Palandöken Dağı'na götürerek ayağından vuran ve banka kartlarıyla saat ile cep telefonunu gaspeden 2 kişi tutuklandı. Adliyeden çıkarılan zanlılardan Berat Polat (22) gülümseyerek kameralara, "İyi olur, kötü günlere biz alışığız" dedi.

Olay, merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi´nde meydana geldi. Pazartesi günü akşam saatlerinde evine giden M.Ç.Y. (30) ile karşılaşan Berat Polat (22) ve Yusuf Aykut (30) bilinmeyen bir sebeple tartıştı. İddiaya göre Polat ve Aykut, M.Ç.Y.´yi götürdükleri bir evin banyosuna kilitledi. M.Ç.Y.´ye iki gün boyunca işkence eden Polat ve Aykut, Palandöken Dağı'na götürdü. Burada M.Ç.Y.´yi ayağından vuran 2 kişi, banka kartları, saat ve cep telefonunu gaspettikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Şüphelilerin uzaklaşması sonrası bağırarak yardım isteyen M.Ç.Y.´nin yardımına bulunduğu bölge yakınındaki konutlarda yaşayanlar koştu. M.Ç.Y., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis 2 şüpheliyi aramaya başladı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin çalışmalara sonucu M.Ç.Y.´yi yaralamak ve gaspetmek suçlarından Berat Polat ve Yusuf Aykut yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İYİ OLUR, İYİ OLUR

Tutuklandıktan sonra polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edilmek üzere adliyeden çıkarılan iki kişi araçlara bindirildi. Zanlılardan Berat Polat, bindiği araçta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek "İyi olur, iyi olur. Kötü günlere alışığız biz" dedi.FOTOĞRAF



ERZURUM 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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