Mustafa Özalp: Sosyal medyanın çocuklara zararlarına dikkat çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mustafa Özalp: Sosyal medyanın çocuklara zararlarına dikkat çekti

İHA

Uzman Sosyal Medyacı Mustafa Özalp, sosyal medyanın çocuklara zararlarına dikkat çekti.

Mustafa Özalp: Sosyal medyanın çocuklara zararlarına dikkat çekti

Uzman Sosyal Medyacı Mustafa Özalp, sosyal medyanın çocuklara zararlarına dikkat çekti.
Çocuklarınızın sosyal medyada nelerle karşılaşabileceğini nasıl zararlar görebileceklerini madde madde anlatan Özalp, “Diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından rahatsız edilip siber zorbalığa maruz kalabilir. Cinsel içerikli paylaşımlarla karşılaşabilir. Kötü niyetli kişilerin saldırılarına ve tacizlerine uğrayabilir. Yaşına uygun olmayan reklam içeriklerine maruz kalabilir. Kullanıcı bilgileri deşifre edilebilir ve sosyal medya hesapları kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Kendisine dair gereğinden fazla bilgi paylaşımında bulunarak güvenliğini tehlikeye sokabilir. İnternet ve sosyal medya kullanımı sebebiyle fiziksel aktivitelere daha az zaman ayırdığı için obezite gibi sağlık problemleri yaşayabilir” diye konuştu.
Uzman Sosyal Medyacı Mustafa Özalp, çocukların sosyal medya kullanımında anne ve babaya nasıl bir rol düştüğü konusunda ise şunları söyledi; “Çocuğunuz, gününün büyük bir çoğunluğunu bilgisayar, internet, telefon, tablet, televizyon ya da diğer elektronik aletlerin başında geçiriyor olabilir. Uzmanlar, internete erişim yaşının 3’e kadar düştüğünü belirtiyorlar. Bunda çocukların ellerine oyalanmaları için verilen tabletler büyük etken ne yazık ki. Eleştirel bakış açısı henüz yeterince gelişmediği için miniğiniz, sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgilerin fazlalığı ve diğer kullanıcılara karşı edindiği bilgilerin gerçekliğine dair değerlendirme içine girmeyebilir. Onun gün içerisinde haşır neşir olduğu medyaları sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi ve istismara uğramaması için eşinle sana birtakım sorumluluklar düşüyor. Sonuçta bu bir takım işi! Peki, neler yapmalısınız?
10 yaş altındaki çocuğunuzun sizin denetiminizde olmadan internet kullanımına izin vermeyin. Amerikan Pediatri Akademisi'nin önerisi bu yönde.
Çocuğunuzun kullandığı sosyal ağlara siz de üye olun ve onu ekleyin. Sosyal medyayı verimli kullanabilmeye yönelik araştırmalar yapın.
Eğer çocuğunuz sosyal medya kullanımına dair belirlenen yaş sınırının altındaysa hesabını kapatın.
Gizlilik ayarları önemli bir konu. Ufaklığınızın sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını ve profil bilgilerini kimlerin görebileceğine dair ayarları düzenleyin.
Ev adresi, cep telefonu, yaşı vb. özel bilgileri sosyal ağlarında paylaşmaması konusunda çocuğunuzu uyarın.
Çocuğunuzun sosyal ağlarına erişim için kullandığı tablet, bilgisayar veya cep telefonu gibi elektronik cihazları istenmeyen yazılımlara ve virüs tehditlerine karşı ara ara kontrol edin.
Kötü niyetli bir mesaj ya da bildirimle karşılaştığında yanıt vermeden önce durumu size bildirmesini isteyin.
Tanımadığı kimseyi arkadaş listesine eklememesini söyleyin. Çocuğunuzun arkadaş listesini zaman zaman gözden geçirin.
Karşısına çıkabilecek sahte hesaplar konusunda onu uyarın. Kendisini çocuğunuzun yaşıtı olarak tanıtan kişi aslında kötü niyetli bir yetişkin olabilir.
Paylaşımlarında konumunu belirtmemesini söyleyin.
Miniğinizin okuldaki başarısının ve sosyal ilişkilerinin sekteye uğramaması için bir kullanım süresi belirleyin. Herhangi bir yasak uygulamak yerine zaman kısıtlaması getirebilirsiniz.
Çocuğunuzla internet hakkında konuşun. Sosyal medya araçlarını bilerek, anlayarak ve öğrenerek kullanması yönünde doğru hareket edin. Sosyal medya ağlarını verimli kullanmasını sağlayın. İnternet kullanımı konusunda cesaretlendirin. Ailecek internetin ve sosyal medyanın olumlu yönlerinden faydalanmaya çabalayın.
Çocuklarınızı sanal ortamın tehlikeleri konusunda uyarmalısınız.
Sanal dünyanın tehlikeleri konusunda çocuklarınızı uyarırken onları korkuttuğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Unutmayın ki, sanal dünyaya korkuyla yaklaşmaları bilinçsiz olmalarından çok daha iyidir. Çocuklarınız interneti daha bağımsız kullanmaya başladığı andan itibaren onlarla bu tehlikeler hakkında açıkça çok önemlidir. Sanal güvenlik ve gizlilik uzmanı ve aynı zamanda Wiredsafety’in Genel Müdürü Parry Aftab’ın da söylediği gibi: "Sanal yabancı herkestir." Çocuklarınıza sanal dünyadaki insanların da yabancı olduğunu ve standart kuralların her zaman geçerli olduğunu hatırlatmanız gerekiyor.”

ERZURUM

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:05
  • İKİNDİ 14:40
  • AKŞAM 17:03
  • YATSI 18:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gasptan tutuklandı kameralara gülerek `iyi olur´ dedi
YEREL HABERLER Gasptan tutuklandı kameralara gülerek `iyi olur´ dedi
Yazar Burak Codur kitabını imzaladı
YEREL HABERLER Yazar Burak Codur kitabını imzaladı
Dünya Prematüre Günü Erzurum Doğum Hastanesinde kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Prematüre Günü Erzurum Doğum Hastanesinde ...
Çocuklarda ortopedik sorunlara dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda ortopedik sorunlara dikkat
Hastalığınızın adı panik atak olabilir
YEREL HABERLER Hastalığınızın adı panik atak olabilir
Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma
YEREL HABERLER Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma
Su içmeyi sevmiyorsanız dikkat edin
YEREL HABERLER Su içmeyi sevmiyorsanız dikkat edin
Dadaş, pusuya yattı
YEREL HABERLER Dadaş, pusuya yattı
Buz pateni yarışmasında bacağı kırılan Ecrin'e hastanede madalya
YEREL HABERLER Buz pateni yarışmasında bacağı kırılan Ecrin'e ...
Aydemir’den AÇSH vizyonunu Akif’çe tarif Aydemir: ‘Önceliğimiz, Allah’ın Rızasını kazanmaktır’ Aydemir, ‘AK kadro, ezberleri bozan kadro’
YEREL HABERLER Aydemir’den AÇSH vizyonunu Akif’çe tarif Aydemir: ...
Köprüköy’de sürücülere eğitim semineri verildi
YEREL HABERLER Köprüköy’de sürücülere eğitim semineri verildi
Sağlıkçılar bu kez "Kan ver can ver" dediler
YEREL HABERLER Sağlıkçılar bu kez "Kan ver can ver" dediler
Saç dökülmesi kaderiniz olmasın
YEREL HABERLER Saç dökülmesi kaderiniz olmasın
Diş beyazlatma yaptırırken dikkat
YEREL HABERLER Diş beyazlatma yaptırırken dikkat
Yakutiye’de hedef asfaltsız yer bırakmamak Yakutiye Belediyesi Fen İşleri ekipleri yaz sezonu boyunca durmak bilmedi
YEREL HABERLER Yakutiye’de hedef asfaltsız yer bırakmamak Yakutiye ...
Başkan Sekmen’den Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı
Şehitlik ve tarihi eserlerin duvarlarına yazılan yazılar çirkin görüntü oluşturuyor
YEREL HABERLER Şehitlik ve tarihi eserlerin duvarlarına yazılan ...
Prematüre çocuklar için pasta kestiler Erzurum Bölge Eğitim ve araştırma Hastanesinde Dünya Prematüre Günü etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Prematüre çocuklar için pasta kestiler Erzurum Bölge ...
Eve kilitleyip işkence yaptıktan sonra bacağından vurup gasp ettiler
YEREL HABERLER Eve kilitleyip işkence yaptıktan sonra bacağından ...
Aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepki
YEREL HABERLER Aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepki
Annesini bıçakladı, akıl sağlığı yerinde çıkmayınca ceza almadı
YEREL HABERLER Annesini bıçakladı, akıl sağlığı yerinde çıkmayınca ...
Buz pateni yarışmasında bacağı kırılan Ecrin'e hastanede madalya
YEREL HABERLER Buz pateni yarışmasında bacağı kırılan Ecrin'e ...
Engelliler Meclisinden 'Diyabet' etkinliği
YEREL HABERLER Engelliler Meclisinden 'Diyabet' etkinliği
TUK üyeleri Başhekimi Dr. Mahmut Avcı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER TUK üyeleri Başhekimi Dr. Mahmut Avcı’yı ziyaret etti
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X