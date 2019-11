Erzurum Galericiler Sitesi’ne yeni vizyon

Erzurum’daki galerici esnafın sesi, gözü ve kulağı bundan böyle Oto Galericiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olacak. 50. Yıl Caddesi’ndeki Galericiler Sitesi’nde açılışı yapılan dernek, müşteri memnuniyetine odaklanırken, galerici esnafla müşteriler arasında da hem bir köprü ve hem de bir çözüm merkezi olacak.

Oto Galericiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Vali Okay Memiş ve belediye başkanlarının katıldığı bir törenle açıldı. Galericiler Sitesi’nde yapılan açılışa Erzurum Valisi Okay Memiş’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle davetliler katıldı.

DAVETLİLERİ BAŞKAN ÖZTÜRK BİLGİLENDİRDİ

Açılışa katılan Erzurum Valisi Okay Memiş’i ve beraberindeki diğer protokol üyelerini halk oyunları ekibiyle karşılayan Oto Galericiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kerem Hak Öztürk, konuklarını hem Galericiler Sitesi ve hem de dernek hakkında bilgiler aktardı. Başkan Öztürk, Erzurum’daki galerici esnafın sesi, gözü ve kulağı olacaklarını ifade ederek, “Sektörümüzün kurumsal yönünü güçlendirmek amacıyla bu yola çıktık ve ‘bismillah’ dedik” ifadelerini kullandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş de, açılış kurdelesini kestiği Oto Galericiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin şehre ve sektöre hayırlı olması dileklerini ileterek, beraberindeki konuklarla birlikte sitede incelemelerde bulundu.

Öte yandan Kerem Hak Öztürk’ün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Oto Galericiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yönetiminde ise, şu isimler yer aldı: Yunus Kılıç, Adem Unus, Hakan Yıldırım, Muhammet Topşaklı, Salim Yıldız, Hüsamettin Özdemir ve Serkan Vatansever.

