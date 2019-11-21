Vitamin deposu iğde toplanmaya başladı

ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Çengelli köyünde, iğdeler toplanmaya başladı. Vitamin deposu olan iğneyi dalından sırıklarla dökerek toplayan köylüler, kışın tükettiklerini söyledi. İğdenin oldukça lezzetli olduğunu belirten köylüler, birçok hastalığa da şifa olduğunu belirtti.

Oltu ilçesinin Çengelli köyünde kasım ayıyla birlikte başlayan iğde mesaisi sürüyor. C vitamini için zengin olan ve kış aylarında tüketimi uzmanlar tarafından tavsiye edilen iğde toplamak için köylüler, uzun uğraşlar veriyor. Bazı vatandaşlar uzun sırıklarla, bazıları da ağaca çıkarak salladığı dallardan dökülen iğdeleri aşağıdakiler topluyor. Evlerine götürdükleri iğdeleri kış aylarında tükettiklerini belirten Abdurrezak Aydemir, "Heryıl kasım ayında iğde dediğimiz ürünü toplamak için çalışırız. Ağaçlardan topladığımız iğdeleri uzun kış gecelerinde çayla birlikte tüketiriz. Çok faydalı bir meyvedir. Herkesin yemesini ve bu meyveyi kış aylarında sürekli tüketmelerini tavsiye ederim" dedi.



ERZURUM 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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