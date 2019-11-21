Erzurum Gar Müzesi’nde asırlık malzemeler sergileniyor Kuruluş madalyası alan tek doğu ili Erzurum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurum Gar Müzesi’nde asırlık malzemeler sergileniyor Kuruluş madalyası alan tek doğu ili Erzurum

İHA

Erzurum Garı'nda 2006 yılında açılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Müzesi'nde eski dönemden itibaren kullanılan malzemeler sergileniyor. Erzurum’da başka bir örneği olmayan kuruluş madalyasının da yer aldığı müzede 2 bin 100’ün üzerinde eser bulunuyor.
Erzurum’da asırlık antika eşyaların bulunduğu TCDD Müzesi, demir yolları tarihine ışık tutuyor. Müzede eski dönemde demir yolu çalışanlarının kullandığı aletler ve yüzlerce tarihi eser yer alıyor. Yolculuk için treni tercih eden vatandaşlar da müzeye yoğun ilgi gösteriyor.
İlk trenin 1939 yılında geldiği Erzurum’da 44 yıl hizmet veren emekli Gar Müdürü Ahmet Başar, müze hakkında bilgi verdi. 1972 yılından beri demir yollarında çalıştığını, 7 yıl müdür yardımcısı, 20 yıl ise müdür olarak görev yaptığını anlatan Başar, Erzurum Garı'na hayatını adadığını ve işini aşk ile yaptığını söyledi. Ankara ve İstanbul’a gittiği zaman oradaki müzeleri görünce etkinlendiğini ifade eden Başar, "Batıda müze varsa Erzurum’da neden olmasın çağrışımı yaptım. Dolayısıyla 2 yıl içerisinde bu malzemeleri toplayarak 2006 yılında bu müzeyi faaliyeti geçirdim. 2 bin 100’ün üzerinde obje var burada. Kendim topladım, diğer istasyonlardan, gar müdürlüklerinden yardımlarla toparladık. Birçok objede bizde vardı zaten. Onları gün yüzüne çıkararak bu hale getirdik. Çokta rağbet gördü" dedi.

"Kuruluş madalyası alan tek doğu ili Erzurum"
Kuruluş madalyası alan tek doğu ilinin Erzurum olduğunu belirten Başar, “Ankara’daki müze müdürüyle görüştüğümüzde Erzurum'a ait kuruluş madalyası mevcuttu. Kimseye verilmiyordu. Temaslarımız sonucu madalyayı Erzurum’a getirdik. Garın 1939’daki açılışında kullanılan madalya şimdi Erzurum’da. Başka bir örneği de bulunmuyor” diye konuştu.
Müzenin açılışından sonra vatandaşların Erzurum Garı'na ilgisinin arttığını söyleyen Başar, “Dolayısıyla yolcumuzun kapasitesi arttı ve büyük rağbet gördü. Benim tavsiyem vatandaşımızın demir yollarını tercih etmesi. Buradaki bulunan objeler geçmiş yıllarda kullanılan araçlardı ama teknoloji gelişince bu araçlar miladını doldurdu. Bundan
sonra hızlı tren de gelecek, bekliyoruz. Vatandaşlarımızın demir yollarını tercih etmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

ERZURUM

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vitamin deposu iğde toplanmaya başladı
YEREL HABERLER Vitamin deposu iğde toplanmaya başladı
Atatürk Üniversitesi yeniden madalya şampiyonu
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi yeniden madalya şampiyonu
Dev uyuşturucu operasyonu davası 12 Şubat’a ertelendi
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonu davası 12 Şubat’a ertelendi
Erzurum Galericiler Sitesi’ne yeni vizyon
YEREL HABERLER Erzurum Galericiler Sitesi’ne yeni vizyon
Erzurum Büyükşehir’den örnek davranış
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir’den örnek davranış
Rekor uyuşturucu sanıkları mahkemede birbirine düştü
YEREL HABERLER Rekor uyuşturucu sanıkları mahkemede birbirine düştü
Aziziye Gençlik Merkezi gönüllere odaklandı
YEREL HABERLER Aziziye Gençlik Merkezi gönüllere odaklandı
Dev uyuşturucu operasyonu davasında barondan şaşırtan savunma: “Ben size suçsuzluğumu ispatlamak zorunda değilim siz benim suçluluğumu ispatlamak zorundasınız”
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonu davasında barondan şaşırtan ...
Mustafa Özalp: Sosyal medyanın çocuklara zararlarına dikkat çekti
YEREL HABERLER Mustafa Özalp: Sosyal medyanın çocuklara zararlarına ...
Gasptan tutuklandı kameralara gülerek `iyi olur´ dedi
YEREL HABERLER Gasptan tutuklandı kameralara gülerek `iyi olur´ dedi
Yazar Burak Codur kitabını imzaladı
YEREL HABERLER Yazar Burak Codur kitabını imzaladı
Dünya Prematüre Günü Erzurum Doğum Hastanesinde kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Prematüre Günü Erzurum Doğum Hastanesinde ...
Çocuklarda ortopedik sorunlara dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda ortopedik sorunlara dikkat
Hastalığınızın adı panik atak olabilir
YEREL HABERLER Hastalığınızın adı panik atak olabilir
Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma
YEREL HABERLER Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma
Su içmeyi sevmiyorsanız dikkat edin
YEREL HABERLER Su içmeyi sevmiyorsanız dikkat edin
Dadaş, pusuya yattı
YEREL HABERLER Dadaş, pusuya yattı
Buz pateni yarışmasında bacağı kırılan Ecrin'e hastanede madalya
YEREL HABERLER Buz pateni yarışmasında bacağı kırılan Ecrin'e ...
Aydemir’den AÇSH vizyonunu Akif’çe tarif Aydemir: ‘Önceliğimiz, Allah’ın Rızasını kazanmaktır’ Aydemir, ‘AK kadro, ezberleri bozan kadro’
YEREL HABERLER Aydemir’den AÇSH vizyonunu Akif’çe tarif Aydemir: ...
Köprüköy’de sürücülere eğitim semineri verildi
YEREL HABERLER Köprüköy’de sürücülere eğitim semineri verildi
Sağlıkçılar bu kez "Kan ver can ver" dediler
YEREL HABERLER Sağlıkçılar bu kez "Kan ver can ver" dediler
Saç dökülmesi kaderiniz olmasın
YEREL HABERLER Saç dökülmesi kaderiniz olmasın
Diş beyazlatma yaptırırken dikkat
YEREL HABERLER Diş beyazlatma yaptırırken dikkat
Yakutiye’de hedef asfaltsız yer bırakmamak Yakutiye Belediyesi Fen İşleri ekipleri yaz sezonu boyunca durmak bilmedi
YEREL HABERLER Yakutiye’de hedef asfaltsız yer bırakmamak Yakutiye ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X