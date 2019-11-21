Atçılık ve antrenörlüğü bölümü genç öğrencilerin gözdesi Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki tesislerde engelli öğrencilere terapi yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atçılık ve antrenörlüğü bölümü genç öğrencilerin gözdesi Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ...

İHA

Erzurum Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü öğrencilerin gözdesi konumunda.

Atçılık ve antrenörlüğü bölümü genç öğrencilerin gözdesi Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki tesislerde engelli öğrencilere terapi yapılıyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü öğrencilerin gözdesi konumunda.
Atçılığa ilgili gençlerin genel olarak tercih etiği bölümde ayrıca, otizmli gençler veya otizmli çocuklar ile Down Sendromlu gençler okula ait tesislerden yararlandırılıyor.
Erzurum Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Dursun Kaya, binicilik ve antrenörlük bölümü hakkında yaptığı açıklamada, “Burada bulunan öğrencilerimizi iki yıl eğiterek, at antrenörü ve at terbiyecisi yetiştiriyoruz. Bulunduğumuz tesisin birinci amacı budur. İkinci amacımız ise ata binmek isteyen, profesyonel olarak ata binmek isteyen kişilere bizler burada eğitim ve öğretimin dışında belli bir ücret karşılığında ata binme kursu veriyoruz. Ya da bir aile kendi çocuğunu yatalak dahi olsa buraya getirip ata bindirerek at binme özlemini ya da ata binme becerisini geliştiriyoruz” diye konuştu.
Diğer önemli bir konunun ise otistik ve Down Sendromlu gibi engelli bireyleri Hipo Terapi yani atlı terapi yaptırdıklarını dile getiren Prof. Dr. Dursun Kaya, “Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Yalnızca Erzurum’da ki alt belediyelerden bir tanesinde yüz yetmiş kadar engelli çocuk bulunduğu tespit ettik. Bunların büyük bir kısmı da dar gelirli ailelerin çocuklarıdır. Hipo Terapi ile burada engelli bu çocuklara sağlıklarında çok iyi bir iyileşme belirtisi olduğunu ayrıca daha önce yaptığımız Hipo Terapi sonuçları ile biliyoruz ki ayrıca istatistiki rakamlardan da bunları görebiliyoruz. Tıp alanında bulunan doktorlar da bunu teyit ve tavsiye ediyorlar. Bizim bulunduğumuz tesisimiz kapalı manej alanımız dünya standartlarındadır. Arkamızda ise açık saha manej alanlarımız bulunmaktadır. Biz burada ileride endurans yarışması yapmak istiyoruz. Engelli ata binme yarışması yapmak istiyoruz. Yine at terbiyesi yarışmaları da yapmak istiyoruz. Bundan sonra Uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapabilecek donanıma ve alt yapıya at sayısına sahibiz. Özellikle engelli ebeveny aileleri Avrupa’ya götürmek istiyoruz. Ekonomik durumları iyi olmayan çocukları evlerinden alarak bulunduğumuz bölgeye ücretsiz olarak getirmeyi de düşünüyoruz. Kapalı manej alanımızda engelli çocukları Hipo Terapiye getirirken oraya asansör sistemi de kurmayı planlamışız. Çocuklar ata binmeden önce paraşüt gibi bir kıyafet giydirerek raylı sisteme oturtacağız, at ürkebilir, attan çocuk attan düşebilir bunu önlemek amacıyla yere düşüp yaralanma olmasın diye havada durduracağız” diye konuştu.
Okul öğrencilerinden Ceren Atmaca ise “Aslen Kars’lıyım, önceden atlara binme merakım vardı, küçükken ata binmeye başlamıştım, benim atımda var, benim böyle bir bölüm olduğundan haberim yoktu, atlarla ilgilenmeyi istiyordum, liseyi bitirdikten sonra bu bölümün var olduğunu tercih verirken öğrendim, biraz çevre, birazcık da akrabalarım bana yardımcı oldular, atlar harika hayvan ve harika arkadaş, harika dost at her şey” diye konuştu.
Açık hava manej alanında 5 midilli, 1 Pony, 3 safkan İngiliz, 4 Haflinger toplam 13 at bulunuyor.

ERZURUM

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk Üniversitesi’nden örnek tesis Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi sporcuların ve kulüplerin gözdesi olacak
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nden örnek tesis Sporcu ...
Erzurum Gar Müzesi’nde asırlık malzemeler sergileniyor Kuruluş madalyası alan tek doğu ili Erzurum
YEREL HABERLER Erzurum Gar Müzesi’nde asırlık malzemeler ...
Vitamin deposu iğde toplanmaya başladı
YEREL HABERLER Vitamin deposu iğde toplanmaya başladı
Atatürk Üniversitesi yeniden madalya şampiyonu
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi yeniden madalya şampiyonu
Dev uyuşturucu operasyonu davası 12 Şubat’a ertelendi
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonu davası 12 Şubat’a ertelendi
Erzurum Galericiler Sitesi’ne yeni vizyon
YEREL HABERLER Erzurum Galericiler Sitesi’ne yeni vizyon
Erzurum Büyükşehir’den örnek davranış
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir’den örnek davranış
Rekor uyuşturucu sanıkları mahkemede birbirine düştü
YEREL HABERLER Rekor uyuşturucu sanıkları mahkemede birbirine düştü
Aziziye Gençlik Merkezi gönüllere odaklandı
YEREL HABERLER Aziziye Gençlik Merkezi gönüllere odaklandı
Dev uyuşturucu operasyonu davasında barondan şaşırtan savunma: “Ben size suçsuzluğumu ispatlamak zorunda değilim siz benim suçluluğumu ispatlamak zorundasınız”
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonu davasında barondan şaşırtan ...
Mustafa Özalp: Sosyal medyanın çocuklara zararlarına dikkat çekti
YEREL HABERLER Mustafa Özalp: Sosyal medyanın çocuklara zararlarına ...
Gasptan tutuklandı kameralara gülerek `iyi olur´ dedi
YEREL HABERLER Gasptan tutuklandı kameralara gülerek `iyi olur´ dedi
Yazar Burak Codur kitabını imzaladı
YEREL HABERLER Yazar Burak Codur kitabını imzaladı
Dünya Prematüre Günü Erzurum Doğum Hastanesinde kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Prematüre Günü Erzurum Doğum Hastanesinde ...
Çocuklarda ortopedik sorunlara dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda ortopedik sorunlara dikkat
Hastalığınızın adı panik atak olabilir
YEREL HABERLER Hastalığınızın adı panik atak olabilir
Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma
YEREL HABERLER Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma
Su içmeyi sevmiyorsanız dikkat edin
YEREL HABERLER Su içmeyi sevmiyorsanız dikkat edin
Dadaş, pusuya yattı
YEREL HABERLER Dadaş, pusuya yattı
Buz pateni yarışmasında bacağı kırılan Ecrin'e hastanede madalya
YEREL HABERLER Buz pateni yarışmasında bacağı kırılan Ecrin'e ...
Aydemir’den AÇSH vizyonunu Akif’çe tarif Aydemir: ‘Önceliğimiz, Allah’ın Rızasını kazanmaktır’ Aydemir, ‘AK kadro, ezberleri bozan kadro’
YEREL HABERLER Aydemir’den AÇSH vizyonunu Akif’çe tarif Aydemir: ...
Köprüköy’de sürücülere eğitim semineri verildi
YEREL HABERLER Köprüköy’de sürücülere eğitim semineri verildi
Sağlıkçılar bu kez "Kan ver can ver" dediler
YEREL HABERLER Sağlıkçılar bu kez "Kan ver can ver" dediler
Saç dökülmesi kaderiniz olmasın
YEREL HABERLER Saç dökülmesi kaderiniz olmasın
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X