Vali Memiş, çocuklarla pasta kesti, horon oynadı

Erzurum Valisi Okay Memiş, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşları ziyaret etti. Vali Memiş, burada düzenlenen etkinliklerde, horon oynadı, pasta kesti ve çalan şarkılara çocuklar ile birlikte eşlik etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi ve Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Okay Memiş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, kuruluş müdürleri, öğretmenler ve çocuklar katıldı.

Ziyaretlerine Nene Hatun Çocuk Evlerinden başlayan Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada ‘20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı.

Vali Memiş, çocukları mutlu görmek istediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Size çok emek veriyoruz, sizleri mutlu görmek istiyoruz. Bugün, burada çok mutlu çocuklar ve aileler gördük. Sizi koşulsuz olarak seviyoruz, sizi mutlu görmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sizlere başta müdür bey olmak üzere emeği geçen öğretmenlerimize, uzmanlarımıza ve kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sizleri kucaklıyorum.”

Konuşmaların ardından çocuklarla pasta kesen Vali Memiş, çalan şarkılara eşlik etti. Çocuklarla yakından ilgilenerek, sohbet eden Vali Memiş, sitedeki evleri ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret eden Vali Memiş, burada çocuklarla horon oynadı.

