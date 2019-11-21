KUDAKA, İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı çalışmasını tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KUDAKA, İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı çalışmasını tamamladı

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), vizyonunu TRA1 Düzey 2 Bölge Planı'ndan alan ve bu planın gelişme eksenlerine bağlı kalarak Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri için yerel aktörlerin katılımıyla belirlenen senaryolardan hareketle geliştirilen senaryo bileşenleri, stratejiler ve eylemleri içeren ErzurumErzincanBayburt Senaryo Bazlı İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı çalışmasını tamamladı.

KUDAKA, İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı çalışmasını tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), vizyonunu TRA1 Düzey 2 Bölge Planı'ndan alan ve bu planın gelişme eksenlerine bağlı kalarak Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri için yerel aktörlerin katılımıyla belirlenen senaryolardan hareketle geliştirilen senaryo bileşenleri, stratejiler ve eylemleri içeren ErzurumErzincanBayburt Senaryo Bazlı İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı çalışmasını tamamladı.
Türkiye’de planlama çalışmaları açısından yenilikçi bir yöntem uygulamayı amaçlayan Senaryo Bazlı İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı çalışması kapsamında ortaya konan senaryoların belirlenmesinde ülkemizdeki planlama literatüründen, dünya çapında bölgeye benzer nitelikler taşıyan ancak belli özellikleri nedeniyle öncü bölgeler olarak değerlendirilebilecek bölgelerin tecrübelerinden ve iller özelinde gerçekleştirilen çalıştaylarda tartışılarak geliştirilen fikirlerden istifade edildi.
Senaryo Bazlı İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı çalışmasında iller özelinde belirlenen senaryolar Güncel Eğilimlerle Gelişme ile Yenilikçi ve Tetikleyici Bileşenlerle Gelişme adı altında iki ayrı başlıkta gruplandırıldı. Bu iki ana senaryo başlığı altında Erzurum için 9 senaryo bileşeni, 25 strateji ve bu stratejilere bağlı 165 eylem/proje belirlendi. Erzincan için 8 senaryo bileşeni, 21 strateji ve bu stratejilere bağlı 146 eylem/proje belirlenirken Bayburt için 7 senaryo bileşeni, 20 strateji ve bu stratejilere bağlı 134 eylem/proje öngörüldü.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen yaptığı açıklamada Ajans olarak Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin birbirinden farklı potansiyelleri ve gelişme alanları olduğu gerçeğinden yola çıkarak hazırlanan Senaryo Bazlı İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı çalışmasında yer alan proje ve eylemlerin ilgili paydaşların da katkıları ile uygulamaya geçmesi ve bu doğrultuda bölge kalkınması açısından önemli atılımların sağlanması için çalışacaklarını belirtti.

ERZURUM

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İspir Kadın Kooperatifi Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda
YEREL HABERLER İspir Kadın Kooperatifi Türkiye Kooperatifler ...
AK Parti Erzurum Milletvekili Ban: “28 Şubat sürecinin utanç günlerini hatırlatan bu zihniyeti taşıyanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti Erzurum Milletvekili Ban: “28 Şubat ...
Atatürk Üniversitesi'nde dört nala eğitim
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi'nde dört nala eğitim
Vali Memiş, çocuklarla pasta kesti, horon oynadı
YEREL HABERLER Vali Memiş, çocuklarla pasta kesti, horon oynadı
Atçılık ve antrenörlüğü bölümü genç öğrencilerin gözdesi Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki tesislerde engelli öğrencilere terapi yapılıyor
YEREL HABERLER Atçılık ve antrenörlüğü bölümü genç öğrencilerin ...
Atatürk Üniversitesi’nden örnek tesis Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi sporcuların ve kulüplerin gözdesi olacak
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nden örnek tesis Sporcu ...
Erzurum Gar Müzesi’nde asırlık malzemeler sergileniyor Kuruluş madalyası alan tek doğu ili Erzurum
YEREL HABERLER Erzurum Gar Müzesi’nde asırlık malzemeler ...
Vitamin deposu iğde toplanmaya başladı
YEREL HABERLER Vitamin deposu iğde toplanmaya başladı
Atatürk Üniversitesi yeniden madalya şampiyonu
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi yeniden madalya şampiyonu
Dev uyuşturucu operasyonu davası 12 Şubat’a ertelendi
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonu davası 12 Şubat’a ertelendi
Erzurum Galericiler Sitesi’ne yeni vizyon
YEREL HABERLER Erzurum Galericiler Sitesi’ne yeni vizyon
Erzurum Büyükşehir’den örnek davranış
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir’den örnek davranış
Rekor uyuşturucu sanıkları mahkemede birbirine düştü
YEREL HABERLER Rekor uyuşturucu sanıkları mahkemede birbirine düştü
Aziziye Gençlik Merkezi gönüllere odaklandı
YEREL HABERLER Aziziye Gençlik Merkezi gönüllere odaklandı
Dev uyuşturucu operasyonu davasında barondan şaşırtan savunma: “Ben size suçsuzluğumu ispatlamak zorunda değilim siz benim suçluluğumu ispatlamak zorundasınız”
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonu davasında barondan şaşırtan ...
Mustafa Özalp: Sosyal medyanın çocuklara zararlarına dikkat çekti
YEREL HABERLER Mustafa Özalp: Sosyal medyanın çocuklara zararlarına ...
Gasptan tutuklandı kameralara gülerek `iyi olur´ dedi
YEREL HABERLER Gasptan tutuklandı kameralara gülerek `iyi olur´ dedi
Yazar Burak Codur kitabını imzaladı
YEREL HABERLER Yazar Burak Codur kitabını imzaladı
Dünya Prematüre Günü Erzurum Doğum Hastanesinde kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Prematüre Günü Erzurum Doğum Hastanesinde ...
Çocuklarda ortopedik sorunlara dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda ortopedik sorunlara dikkat
Hastalığınızın adı panik atak olabilir
YEREL HABERLER Hastalığınızın adı panik atak olabilir
Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma
YEREL HABERLER Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma
Su içmeyi sevmiyorsanız dikkat edin
YEREL HABERLER Su içmeyi sevmiyorsanız dikkat edin
Dadaş, pusuya yattı
YEREL HABERLER Dadaş, pusuya yattı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X