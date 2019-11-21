Dudak kenarı sarkmalarına dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dudak kenarı sarkmalarına dikkat

İHA

Dudak kenarı sarkmalarına dikkat

Dr. Mehmet Akgün, dudak kenarı sarkmalarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün, “Daha çekici dudaklara kavuşmak ve yüzünüze gençliğin dokusunu katabilmek için dudak dolgusu uygulamasından faydalanabilir. Hyalüronik asit içeriğine sahip dolgular sayesinde ince dudaklara nem ve hacim kazandırabilmek mümkündür. Yüze daha genç bir görünüm kazandırabilmenin ve daha çekici dudaklar oluşturabilmenin en kolay yolu hyalüronik asit içerikli dolgu maddeleridir. Dolgu uygulamaları, yapısal açıdan ince dudaklara daha dolgun bir görünüm sağlamasının yanı sıra yıllar içerisinde incelen dudaklara da eski hacmini kazandırabilmenin en etkili yoludur. Dudak dolgusu uygulamasında kullanılmakta olan teknikler yıllar içerisinde gelişmiş ve bu sayede de daha doğal dudak dolgu uygulamalarını mümkün kılmıştır” dedi.
Dudak dolgusu uygulamasında son derece güvenli olan ve ayrıca pek çok uygulamada kullanılmakta olan Hyalüronik Asit maddesinin kullanıldığını ifade eden Dr. Akgün, “Dudak dolgusu uygulamasında kullanılmakta olan Hyalüronik Asit, dudakların kalınlaştırılmasında, yüzeyde ki derin kırışıklıkların düzeltilmesinde ve derin yara izlerinin de düzeltilmesinde sıklıkla kullanılmakta olan bir maddedir. Lokal anestezi ile uygulanmakta olan dudak dolgusu uygulamasının ardından 24 saat sürebilen bir şişme görülebilmekte ve oluşabilecek olan kızarıklık ile şişme iki saat içerisinde düzelmektedir. Dudak dolgusu uygulaması, dudak kontürünü belirginleştirme, dudak dolgunlaştırma, dudaklar da mevcut bulunan asimetriler, dudak şekillendirme, dudak üzerinde bulunan ince çizgilerde ve dudak kenarında bulunan sarkmalarda kullanılmaktadır. Dudak dolgusu uygulamasının kalıcılığı, mevcut dolgular ile kalıcılık süresi ortalama bir yıldır. Dudak dolgusu uygulaması sonrasında doğal bir görünüm elde edebilmek son derece önemlidir ve bu nedene bağlı olarak yapılacak olan dudak dolgusu uygulamasından en verimli sonuç ile istenilen sonucun elde edilebilmesi adına uygulamanın, alanında uzman doktor tarafından yapılmasına dikkat edilmelidir. Bir diğer husus da dudak dolgusu yaptırılırken, abartılı bir görünümden kaçınarak doğallıktan ödün verilmemesi gerektiğidir ve en iyi sonuçlar da minik dokunuşlar ile elde edilmektedir. Dudak dolgusu uygulaması sonrasında dikkat edilmesi gerekenler, dudak dolgusu uygulamasını takiben en az iki saat süre ile herhangi bir şey içilmemeli ve yenmemelidir. Ayrıca dudak dolgusu uygulamasının gerçekleştirildiği gün, dudaklara ruj ya da parlatıcı sürülmemesi gerekmektedir. Dört saat süre ile sigara içilmemelidir. Enfeksiyondan korunma amaçlı bir gün süre ile öpüşmekten kaçınılmalıdır. Dudak dolgusu uygulamasında hyalüronik asit bazlı dolgular kullanılması sebebiyle son derece güvenli bir uygulamadır. Dudak dolgusu uygulamasının ardından kızarıklık, hafif bir şişlik gibi etkiler görülse de, bu etkilerin tamamı en fazla bir kaç gün içerisinde tamamen geçmektedir. Dudak dolgusu uygulamasında kullanılmakta olan hyalüronik asit, vücutta doğal olarak bulunan bir madde olması nedeniyle herhangi bir olumsuz yan etkisi bulunmamaktadır” diye konuştu.
Dudak dolgusu uygulamasının, doğru bir teknik kullanılarak ve işinde deneyimli bir hekim tarafından gerçekleştirilmesi halinde oldukça doğal bir görüntü elde etmenin mümkün olduğunu kaydeden Dr. Akgün, “Yapay görünen ve fazla şiş dudak dolguları, dudağa gereğinden fazla dolgu maddesinin enjekte edilmesinden veya dolgu maddesinin yanlış bir noktaya enjekte edilmesinden kaynaklanmaktadır. Kimi hastalar, abartılı dudaklar isteyebilir ve bu noktada uygulamayı gerçekleştirecek olan doktorun, hastayı doğru yönlendirebilmesi oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

ERZURUM

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İspir Kadın Kooperatifi Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda
YEREL HABERLER İspir Kadın Kooperatifi Türkiye Kooperatifler ...
AK Parti Erzurum Milletvekili Ban: “28 Şubat sürecinin utanç günlerini hatırlatan bu zihniyeti taşıyanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti Erzurum Milletvekili Ban: “28 Şubat ...
Atatürk Üniversitesi'nde dört nala eğitim
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi'nde dört nala eğitim
KUDAKA, İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı çalışmasını tamamladı
YEREL HABERLER KUDAKA, İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı ...
Vali Memiş, çocuklarla pasta kesti, horon oynadı
YEREL HABERLER Vali Memiş, çocuklarla pasta kesti, horon oynadı
Atçılık ve antrenörlüğü bölümü genç öğrencilerin gözdesi Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki tesislerde engelli öğrencilere terapi yapılıyor
YEREL HABERLER Atçılık ve antrenörlüğü bölümü genç öğrencilerin ...
Atatürk Üniversitesi’nden örnek tesis Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi sporcuların ve kulüplerin gözdesi olacak
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nden örnek tesis Sporcu ...
Erzurum Gar Müzesi’nde asırlık malzemeler sergileniyor Kuruluş madalyası alan tek doğu ili Erzurum
YEREL HABERLER Erzurum Gar Müzesi’nde asırlık malzemeler ...
Vitamin deposu iğde toplanmaya başladı
YEREL HABERLER Vitamin deposu iğde toplanmaya başladı
Atatürk Üniversitesi yeniden madalya şampiyonu
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi yeniden madalya şampiyonu
Dev uyuşturucu operasyonu davası 12 Şubat’a ertelendi
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonu davası 12 Şubat’a ertelendi
Erzurum Galericiler Sitesi’ne yeni vizyon
YEREL HABERLER Erzurum Galericiler Sitesi’ne yeni vizyon
Erzurum Büyükşehir’den örnek davranış
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir’den örnek davranış
Rekor uyuşturucu sanıkları mahkemede birbirine düştü
YEREL HABERLER Rekor uyuşturucu sanıkları mahkemede birbirine düştü
Aziziye Gençlik Merkezi gönüllere odaklandı
YEREL HABERLER Aziziye Gençlik Merkezi gönüllere odaklandı
Dev uyuşturucu operasyonu davasında barondan şaşırtan savunma: “Ben size suçsuzluğumu ispatlamak zorunda değilim siz benim suçluluğumu ispatlamak zorundasınız”
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonu davasında barondan şaşırtan ...
Mustafa Özalp: Sosyal medyanın çocuklara zararlarına dikkat çekti
YEREL HABERLER Mustafa Özalp: Sosyal medyanın çocuklara zararlarına ...
Gasptan tutuklandı kameralara gülerek `iyi olur´ dedi
YEREL HABERLER Gasptan tutuklandı kameralara gülerek `iyi olur´ dedi
Yazar Burak Codur kitabını imzaladı
YEREL HABERLER Yazar Burak Codur kitabını imzaladı
Dünya Prematüre Günü Erzurum Doğum Hastanesinde kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Prematüre Günü Erzurum Doğum Hastanesinde ...
Çocuklarda ortopedik sorunlara dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda ortopedik sorunlara dikkat
Hastalığınızın adı panik atak olabilir
YEREL HABERLER Hastalığınızın adı panik atak olabilir
Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma
YEREL HABERLER Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma
Su içmeyi sevmiyorsanız dikkat edin
YEREL HABERLER Su içmeyi sevmiyorsanız dikkat edin
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X