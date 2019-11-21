Dr. Mehmet Akgün, dudak kenarı sarkmalarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün, “Daha çekici dudaklara kavuşmak ve yüzünüze gençliğin dokusunu katabilmek için dudak dolgusu uygulamasından faydalanabilir. Hyalüronik asit içeriğine sahip dolgular sayesinde ince dudaklara nem ve hacim kazandırabilmek mümkündür. Yüze daha genç bir görünüm kazandırabilmenin ve daha çekici dudaklar oluşturabilmenin en kolay yolu hyalüronik asit içerikli dolgu maddeleridir. Dolgu uygulamaları, yapısal açıdan ince dudaklara daha dolgun bir görünüm sağlamasının yanı sıra yıllar içerisinde incelen dudaklara da eski hacmini kazandırabilmenin en etkili yoludur. Dudak dolgusu uygulamasında kullanılmakta olan teknikler yıllar içerisinde gelişmiş ve bu sayede de daha doğal dudak dolgu uygulamalarını mümkün kılmıştır” dedi.

Dudak dolgusu uygulamasında son derece güvenli olan ve ayrıca pek çok uygulamada kullanılmakta olan Hyalüronik Asit maddesinin kullanıldığını ifade eden Dr. Akgün, “Dudak dolgusu uygulamasında kullanılmakta olan Hyalüronik Asit, dudakların kalınlaştırılmasında, yüzeyde ki derin kırışıklıkların düzeltilmesinde ve derin yara izlerinin de düzeltilmesinde sıklıkla kullanılmakta olan bir maddedir. Lokal anestezi ile uygulanmakta olan dudak dolgusu uygulamasının ardından 24 saat sürebilen bir şişme görülebilmekte ve oluşabilecek olan kızarıklık ile şişme iki saat içerisinde düzelmektedir. Dudak dolgusu uygulaması, dudak kontürünü belirginleştirme, dudak dolgunlaştırma, dudaklar da mevcut bulunan asimetriler, dudak şekillendirme, dudak üzerinde bulunan ince çizgilerde ve dudak kenarında bulunan sarkmalarda kullanılmaktadır. Dudak dolgusu uygulamasının kalıcılığı, mevcut dolgular ile kalıcılık süresi ortalama bir yıldır. Dudak dolgusu uygulaması sonrasında doğal bir görünüm elde edebilmek son derece önemlidir ve bu nedene bağlı olarak yapılacak olan dudak dolgusu uygulamasından en verimli sonuç ile istenilen sonucun elde edilebilmesi adına uygulamanın, alanında uzman doktor tarafından yapılmasına dikkat edilmelidir. Bir diğer husus da dudak dolgusu yaptırılırken, abartılı bir görünümden kaçınarak doğallıktan ödün verilmemesi gerektiğidir ve en iyi sonuçlar da minik dokunuşlar ile elde edilmektedir. Dudak dolgusu uygulaması sonrasında dikkat edilmesi gerekenler, dudak dolgusu uygulamasını takiben en az iki saat süre ile herhangi bir şey içilmemeli ve yenmemelidir. Ayrıca dudak dolgusu uygulamasının gerçekleştirildiği gün, dudaklara ruj ya da parlatıcı sürülmemesi gerekmektedir. Dört saat süre ile sigara içilmemelidir. Enfeksiyondan korunma amaçlı bir gün süre ile öpüşmekten kaçınılmalıdır. Dudak dolgusu uygulamasında hyalüronik asit bazlı dolgular kullanılması sebebiyle son derece güvenli bir uygulamadır. Dudak dolgusu uygulamasının ardından kızarıklık, hafif bir şişlik gibi etkiler görülse de, bu etkilerin tamamı en fazla bir kaç gün içerisinde tamamen geçmektedir. Dudak dolgusu uygulamasında kullanılmakta olan hyalüronik asit, vücutta doğal olarak bulunan bir madde olması nedeniyle herhangi bir olumsuz yan etkisi bulunmamaktadır” diye konuştu.

Dudak dolgusu uygulamasının, doğru bir teknik kullanılarak ve işinde deneyimli bir hekim tarafından gerçekleştirilmesi halinde oldukça doğal bir görüntü elde etmenin mümkün olduğunu kaydeden Dr. Akgün, “Yapay görünen ve fazla şiş dudak dolguları, dudağa gereğinden fazla dolgu maddesinin enjekte edilmesinden veya dolgu maddesinin yanlış bir noktaya enjekte edilmesinden kaynaklanmaktadır. Kimi hastalar, abartılı dudaklar isteyebilir ve bu noktada uygulamayı gerçekleştirecek olan doktorun, hastayı doğru yönlendirebilmesi oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

ERZURUM 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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