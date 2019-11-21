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Protez göz özgüveni geri getiriyor

İHA

Doç.Dr. Barış Yeniad, protez gözün özgüveni artırdığını söyledi.

Protez göz özgüveni geri getiriyor

Doç.Dr. Barış Yeniad, protez gözün özgüveni artırdığını söyledi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Yeniad, “Son yıllarda, körlük ve görme kaybı oluşturan göz hastalıkları için optogenetik, bionik lensler ve kök hücre tedavileri ile büyük ilerlemeler kaydedildi ancak halen ciddi yaralanmalar ile görme yeteneğinin kaybedildiği durumlarda protez göz tek seçenektir. Kayıp gözdeki görmenin geri kazanılması bu noktada mümkün olmaz fakat protez göz kişiye en azından doğal bir görünüm ve güven duygusu sağlar. Birçok kişi bunun sadece kozmetik amaçlı yapıldığını düşünmesine rağmen bu süreç kişinin toplum içinde çok daha rahat yer alması, öz güveninin artması ve hayata bağlılığını arttırması nedeni ile kişinin restorasyonu olarak kabul edilmelidir” dedi.
Bu süreçte ilk adımın protezin gözün yerleşeceği bir yuvanın oluşturulması olduğunu ifade eden Dr. Yeniad, “Bunun için “eviserasyon” dediğimiz bir operasyon ile gözün işe yaramayan içeriği boşaltılır ve bilye yerleştirilir. Buradaki amaç daha sonra yapılacak olan protez gözün anahtarkilit gibi birbirini tamamlaması ve rahat hareket edebilmesini sağlamaktır. Günümüzde, tümörler haricinde göz tümüyle alınmamaktadır, göz kasları ve kendisi korunmakta sadece içeriği boşaltılmaktadır. Bu da ameliyatın çok daha rahat ve kısa (yaklaşık 30 dakika) olmasını sağlamaktadır. Ameliyat ile oluşturulan yuva yaklaşık 1 ay içinde iyileşmekte ve protez göz takılabilir hale gelmektedir” diye konuştu.
Tüm hastalara kişiye özel olarak üretilen protez gözlerin takılması gerektiğinin altını çjzen Dr. Yeniad, “Maalesef hazır protezler çok yapay duruyor ve yapılan işi de sıradanlaştırıyor. Kişiye özel protezler diğer gözün tüm özellikleri göz önüne alınarak üretilir ve 3 boyutlu etkiyi vermek için farklı yapılar, boyalar ve kaplamalar içerir. Bunun yanı sıra özel üretilen protezlerde hareketlilik çok daha fazla olmaktadır. Ancak unutulmaması gereken bir şey ise protez gözün sağlam göz kadar hareket etmesi mümkün olmayabileceğidir. Bir kişi gözlerini kaybettiğinde bazen kendi varlığının bir parçasını yitirmiş gibi hissediyor. Hastalarımla olan bu süreçte onların tekrar bütün hissetmelerini ve kendilerine kazandırdığımız öz güven ile diğer insanlar gibi hayata karışmalarını sağlıyoruz. Yaklaşık yirmi yıldır bu işe uğraşan bir hekim olarak hiçbir hastamın “keşke bu işe hiçbir şekilde kakışmasaydık” dediğini duymadım ve hepsi eskiye oranla kendilerini çok iyi hissettiğini ifade etti. Unutulmaması gereken en önemli konulardan biri ise bu sürecin bir takım çalışması olduğu ve doğru zamanda doğru kişilerle yürütülmesi gerekliliğidir” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

21 Kasım 2019 Perşembe

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