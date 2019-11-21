Organik tarım STK’ları, verimlilikte işbirliğine odaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Organik tarım STK’ları, verimlilikte işbirliğine odaklandı

İHA

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve “Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarının Saygınlığının Artırılması Projesi” kapsamında yapılan 'İletişim Planlama Çalıştayı' sona erdi.
Erzurum ve son olarak İstanbul’da gerçekleşen 5’er günlük 3 çalıştayın ardından, eğitimleri veren Doç. Dr. Mesut Eren, Doç. Dr. Emel Poyraz ile Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) uzmanı Niamh Holland’dan dolayı Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstütüsü’ne teşekkür ziyareti gerçekleştiren Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği (DOĞTARBESBİR) Başkanı Nazmi Ilıcalı ile proje iştirakçi dernekleri, Enstitü Başkanı Prof.Dr. Muzaffer Dartan’la görüştü.
Ziyarette, projeye verdiği eğitim desteğinden dolayı Prof. Dr. Muzaffer Dartan ve ekibine teşekkür eden DOĞTARBESBİR Başkanı Nazmi Ilıcalı, organik tarım yapmak için kurulan derneklerin kapasitelerini artırmayı hedefleyen projeyi önemli bulduklarını ifade ederek, böylesi işbirliklerin üretimde verimliği artıracağını söyledi.
Projenin, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak amaç etrafında bir araya gelmelerine vesile olacağını ifade eden Ilıcalı, şunları kaydetti:
“Sürdürülebilir üretim modeli için toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmaları çok önemli. Biz STK’lar, organik tarım konusunda üretimde verimliliğe odaklandık ve çalışmalarımızı sizlerin de katkılarıyla dünya ile uyumlu ve işbirliği yaparak ilerletmek istiyoruz. Strateji ve iletişim planları olan dernekler olmak istiyoruz. Böylece, hedeflerimizi daha sağlam belirlemiş olacağız. Karşılıklı etkileşimle Türkiye ve Almanya’daki dernekler olarak planlarımızı ve raporlarımızı hazırladığımız web sitemizdeki veri tabanına kaydedeceğiz. Daha doğrusu geleceğimizi planlayabileceğiz. Organik tarım dernekleri olarak bu proje sayesinde sektörle ilgili tüm kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarını paydaş haline getiren bir üst kuruluş fikri bile gelişti. Katkılarınızdan dolayı size ve ekibinize teşekkür ederiz.”
Ziyarete, Çukurova Organik Tarım Derneği, Akçakoca Organik Güvenilir Gıda Derneği, ETO Ekolojik Tarım Organizasyonu, Konya Organik Tarım Derneği, Buğday Ekolojik Tarım Derneği, Kayseri Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği, Açık Alan Derneği, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği, Eğitim ve Meslek Edindirme Derneği, Erzurum Güvenilir Gıda Derneği ile Manisa Çölyak Derneği gibi Sivil Toplum Kuruluşlarının başkan veya temsilcileri katıldı.
15 aylık süreyi kapsayan süreçte, Türkiye ve Almanya'daki dernekleri yakınlaştıran bir platform oluşturacak. Türkiye’den 12 ve Almanya’dan 10 dernek projeye katılarak, organik tarım yapan Türk derneklerin 5 günlük Almanya çalışma ziyareti ayrıca gerçekleşmiş olacak.

ERZURUM

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kışlık meyve iğde toplanmaya başladı
YEREL HABERLER Kışlık meyve iğde toplanmaya başladı
Baltayla elektrik panosunu parçaladı
YEREL HABERLER Baltayla elektrik panosunu parçaladı
Çeneye küçük dokunuşlarla gelen güzellik
YEREL HABERLER Çeneye küçük dokunuşlarla gelen güzellik
Kışın ışıl ışıl cilt için tüyolar
YEREL HABERLER Kışın ışıl ışıl cilt için tüyolar
Protez göz özgüveni geri getiriyor
YEREL HABERLER Protez göz özgüveni geri getiriyor
Vali Memiş, çocuklarla pasta kesti, horon oynadı
YEREL HABERLER Vali Memiş, çocuklarla pasta kesti, horon oynadı
Vücuttaki bölgesel yağlanmalara dikkat
YEREL HABERLER Vücuttaki bölgesel yağlanmalara dikkat
Dudak kenarı sarkmalarına dikkat
YEREL HABERLER Dudak kenarı sarkmalarına dikkat
İspir Kadın Kooperatifi Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda
YEREL HABERLER İspir Kadın Kooperatifi Türkiye Kooperatifler ...
AK Parti Erzurum Milletvekili Ban: “28 Şubat sürecinin utanç günlerini hatırlatan bu zihniyeti taşıyanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti Erzurum Milletvekili Ban: “28 Şubat ...
Atatürk Üniversitesi'nde dört nala eğitim
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi'nde dört nala eğitim
KUDAKA, İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı çalışmasını tamamladı
YEREL HABERLER KUDAKA, İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı ...
Vali Memiş, çocuklarla pasta kesti, horon oynadı
YEREL HABERLER Vali Memiş, çocuklarla pasta kesti, horon oynadı
Atçılık ve antrenörlüğü bölümü genç öğrencilerin gözdesi Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki tesislerde engelli öğrencilere terapi yapılıyor
YEREL HABERLER Atçılık ve antrenörlüğü bölümü genç öğrencilerin ...
Atatürk Üniversitesi’nden örnek tesis Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi sporcuların ve kulüplerin gözdesi olacak
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nden örnek tesis Sporcu ...
Erzurum Gar Müzesi’nde asırlık malzemeler sergileniyor Kuruluş madalyası alan tek doğu ili Erzurum
YEREL HABERLER Erzurum Gar Müzesi’nde asırlık malzemeler ...
Vitamin deposu iğde toplanmaya başladı
YEREL HABERLER Vitamin deposu iğde toplanmaya başladı
Atatürk Üniversitesi yeniden madalya şampiyonu
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi yeniden madalya şampiyonu
Dev uyuşturucu operasyonu davası 12 Şubat’a ertelendi
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonu davası 12 Şubat’a ertelendi
Erzurum Galericiler Sitesi’ne yeni vizyon
YEREL HABERLER Erzurum Galericiler Sitesi’ne yeni vizyon
Erzurum Büyükşehir’den örnek davranış
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir’den örnek davranış
Rekor uyuşturucu sanıkları mahkemede birbirine düştü
YEREL HABERLER Rekor uyuşturucu sanıkları mahkemede birbirine düştü
Aziziye Gençlik Merkezi gönüllere odaklandı
YEREL HABERLER Aziziye Gençlik Merkezi gönüllere odaklandı
Dev uyuşturucu operasyonu davasında barondan şaşırtan savunma: “Ben size suçsuzluğumu ispatlamak zorunda değilim siz benim suçluluğumu ispatlamak zorundasınız”
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonu davasında barondan şaşırtan ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X