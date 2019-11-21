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ERÇİMSAN Holding’ten Anadolu’nun en büyük 500 şirketi listesine iki marka

İHA

ERÇİMSAN Holding’ten Anadolu’nun en büyük 500 şirketi listesine iki marka

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerde faaliyet gösteren şirketleri kapsayan ve Ekonomist DergisiTürkiye Ekonomi Bankası (TEB) işbirliği ile düzenlenen 2018 yılı mali verilerine göre derlenen ”Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” listesi yayınlandı.
Her yıl düzenli olarak yapılan araştırmanın 2018 rakamları esas alınarak yapılan değerlendirmede; ERÇİMSAN Holding bünyesindeki Aşkale Çimento 111'inci sırada yer alırken, aynı grupta bulunan SANÇİM, listede 320'inci oldu.
Köklü bir kültüre sahip olan ERÇİMSAN Holding’in, ülkesine yaptığı yatırımlarla yoluna devam ettiğine dikkat çeken ERÇİMSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, “Anadolu'nun büyük şirketleri arasında yer almak bizim için gurur verici. Geldiğimiz noktadaki başarıyı emeği geçen bütün iç ve dış paydaşlarımızla paylaşıyor, ülkemiz ekonomisine yapılan katkıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, bu bir ekip işidir. Türkiye’nin lokomotif güçleri arasında bulunmak şüphesiz bizi mutlu ediyor. Holdingimiz bünyesindeki şirketler yakaladıkları bu başarının yanında sektöründe de birçok anlamda öncülük etmekte, uzun soluklu ve sürdürülebilir işlerin altına imza atmaktadır. 27 yıl boyunca uyguladığımız sürekli iyileştirme ve büyüme odaklı stratejiler sayesinde bu günlere geldik, geleceğinde temellerini atıyor ve iş modellerimizi çağın gereklerine göre şekillendiriyoruz. 1992 yılında Erzurum’da başlayan serüvenimiz; Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Van, Bilecik, Samsun, Ağrı ve Bursa gibi birçok ilde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla büyüyerek, ülke çapında güçlü bir marka olmamızı sağlamıştır” dedi.
Başkan Yücelik yaptıkları her işte insan odaklı, çevreyle dost, sürdürülebilir yaklaşımlar sergilediklerini ve bundan asla taviz vermeyeceklerini vurgulayarak şöyle devam etti:
“ERÇİMSAN Holding’i oluşturan unsurlar için; çevre, iç ve dış paydaşlar, yasal ve etik değerler olmazsa olmazlardır. Yenilikçi adımlarımız ve ülkemize yaptığımız yatırımlarla birlikte güçlü finansal kararların da altına imza atma yönünde çaba sarf ediyoruz. 27 yıl boyunca kalıcı değerler kazandırma ve artan istihdam sağlama konusunda uyguladığımız stratejilerin başarılı sonuçlar verdiğine inanıyorum.”
Ürün kalitesi ile birlikte hizmet kalitesinin de kendileri için çok önemli olduğunu belirten ERÇİMSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, “Şirketlerimizin marka değerini uluslararası anlamda kabul görmüş iyi uygulama tekniklerini kullanarak sürekli olarak iyileştirmeyi hedefliyor ve bunu başta çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve kalite operasyonlarımızın bütününe yayma konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz. ERÇİMSAN Holding bünyesinde faaliyet gösteren fabrika, tesis ve işletmelerde gerçekleştirilen tüm süreçlerimizde çevre dostu bir anlayışla doğal kaynak ve enerji tüketimini en aza indirme; toprak, hava, su kirlenmesini önleme ve ortaya çıkan atıklardan maksimum oranda enerji ve hammadde geri kazanımını yapma konuları ile ilgili ciddi çalışmalar gerçekleştirmekteyiz” diye konuştu.
Yolun en başından bu yana inanarak ve güvenerek bu günlere kadar geldiklerini söyleyen Başkan Yücelik, “Ülkemiz zorlu ve bir o kadar da birlikteliğe ihtiyaç duyulan bir zaman aralığından geçmektedir. Güçlü olmak, kenetlenmek, ayakta durmak ve üretmekten başka çaremiz yoktur. Ekonomisi güçlü, toplum yapısı sağlam, dünyaya öncülük eden ülkelerin ortak özelliğinin başında topyekun kalitenin geldiğini çok iyi biliyor ve buna yürekten inanıyoruz. İşte tüm bu gerçekler doğrultusunda ülkemizin kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak ve özellikle istihdam sağlama yönünde çabalarımızı devam ettiriyoruz. Çalışacağız, üretmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile şirketimizin yakaladığı bu başarılarda katkısı olan tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Geldiğimiz bu noktadaki başarı bir ekip işidir ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.

ERZURUM

21 Kasım 2019 Perşembe

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