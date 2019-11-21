Erzurum GSİM’den Afganlara okuma bayramı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yakutiye Gençlik Merkezi tarafından Afganlı mültecilere Türkçe okuma yazma öğretildi. Afganlılar Okuma Bayramı programında katılım belgelerine kavuştu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Afganistanlı mültecilere Türkçe okuma Yazma eğitimi verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi destekli kursa 100’e yakın Afganlı yetişkin katıldı. Kursu başarı ile tamamlayan 40 erkek, 40 kadın Afgan kursiyere katılım belgeleri düzenlenen törenle verildi. Yakutiye Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salon’da yapılan törende Afganlı mülteciler katılım belgelerine kavuştu. Oldukça samimi bir ortamda yapılan katılım belgesi töreninde konuşan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, EnsarMuhacir ilişkileri içerisinde Afganlı mültecilere Türkçe eğitim verdikleri için sevinçli olduklarını söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Afganlı kardeşlerimiz şu an bizim misafirimiz. Biz Ensar onlar muhacir. Bu insanlara en güzel şekilde davranmalıyız ve ev sahipliğini iyi yapmalıyız. Bizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu kardeşlerimize Türkçe konuşma ve yazma eğitimi verdik. Şimdi de Okuma bayramı ile onların başarısını katılım belgesi ile taçlandırdık. Güzel Türkçemizi dünyaya yaymalıyız” dedi.

Erzurum İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan da, belge kazanan Afganlı kadın ve erkek mültecileri tebrik etti.

Özcan, “Hiç kimse macera peşine düşmez. Birileri ülkesini ter ediyorsa bir derdi vardır. Bu insanlarda zulümden kurtarmak için ülkemize sığınmışlardır” dedi.

Konuşmaların ardından 40 erkek, 40 kadın Afgan mülteciye katılım belgesi verildi.

Törende Afganlı ailelere çeşitli hediyelerde dağıtıldı. Törene GSİM Şube Müdürleri Şinasi Polat, Bülent Tilkidöğen, Köksal Kaçmaz ile Letif Arslan, Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ve diğer davetliler katıldı.

ERZURUM 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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