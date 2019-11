AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı’dan Büyükşehir’e ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret etti. Yazıcı, Erzurum’un geçirdiği değişim ve dönüşüm sürecinden dolayı Başkan Sekmen’e özellikle teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bir takım temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzurum’da, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Mehmet Sekmen tarafından karşılanan Hayati Yazıcı ve beraberindeki heyet, hayli yoğun geçen Erzurum programının yorgunluğunu başkanlık makamında attı. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erzurum’u bu gelişinde çok daha gelişmiş ve güzelleşmiş bulduğunu ifade ederek, “Bugün karşılaştığım manzara beni gerçekten çok mutlu etti. Erzurum’un bu kadar değişmiş olacağını hiç tahmin etmiyordum” dedi.

Makamında konuk ettiği AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı ve AK Parti MKYK Üyesi, Bursa Milletvekili Efkan Ala’ya Erzurum’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’da hemen her alanda hizmet üretiyor, birbiri ardına projeler gerçekleştiriyoruz. Ulaşımdan turizme, tarımdan hayvancılığa, eğitim, kültür, sanat ve spora varıncaya kadar birçok alanda Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli yatırımlar yaptık. Geride bıraktığımız 5 yılın her aşamasını dolu dolu geçirdik. Yatırıma en çok bütçe ayıran belediye unvanını Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak biz elde ettik. Yeni dönemde de yatırım ve projelerimizle Erzurum’un gelişim ve kalkınma sürecine damgamızı vuracağız” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı ise, dolu dolu bir Erzurum programı geçirdiklerini belirterek, “Erzurum’da bugün açılışlara katıldık, temel atma programımız oldu, Büyükşehir Belediyemizin projelerini sahada görme fırsatı bulduk. Attığımız her adım bizi çok daha fazla mutlu etti, sevindik, gurur duyduk. Tarım, hayvancılık, turizm, spor, tarih ve bir kültür kenti olan Erzurum’da yerel yönetimlerimizin kaydettiği mesafe, bizi ziyadesiyle sevindirdi. AK hizmet anlayışı, şehrin dört bir yanına adeta sirayet etmiş durumda. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere millet için gayret eden tüm belediye başkanlarımı kutluyorum, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

