Erzurum’da ‘Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ etkinlikleri

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir’in katılımıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde "Her Bir Diş, Bir Organdır" temasıyla kutlandı.

Etkinlik kapsamında İl Sağlık Müdürü'nün yanı sıra Başhekim Dr. Feridun İlday ve beraberindekiler, önce hekimleri sonra da hastaları ziyaret edip, çocuklara diş macunu ve diş fırçası dağıttılar. Dr. Bedir burada tedavi gören çocuklarla tek tek ilgilenip, sohbet etti.

Günün anlam ve önemine binaen doktor ve çalışanlarına bir konuşma yapan Bedir, "Ağız Diş Haftası 22 Kasım günü kutlanırken ben biraz daha bu tarihin önemini anlamak için geçmişe baktım. 1908 yılında diş hekimliği ile ilgili ilk resmi okulun açıldığını ve bu okulda 1909’da eğitim hayatına başlandığını gördüm. 1908 yılı modern diş hekimliğine geçiş anlamında bizim için önemli bir gün olarak 1996 yılından itibaren kutlanmaya başlanmış" dedi.

Bedir, "Diş hekimliği bizim için çok çok önemli. Burada çok güzel işler çıkarıyorsunuz. Bizler de çalışma şartlarını iyileştirebilirsek, yeni binamızı yapabilirsek kendi payımıza düşeni yapmış oluruz. Bu hem Erzurum’a katkı olur hem de çalışma ortamı anlamında daha iyi şartlarda çalışmamıza vesile olur. İnşallah bunları biran önce faaliyete geçireceğiz. Tekrar Diş Hekimliği Haftanızı kutluyor, emeklerinize ellerinize sağlık diyerek başarılarınızın devamını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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