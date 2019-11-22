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Tarladaki yazıyı uzaylılar değil, Sefa yazmış

DHA

ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Tuzcu köyündeki yaklaşık 20 dönümlük boş bir tarlanın neredeyse tamamına yazılan, İngilizce'de 'dava' anlamına gelen 'case' yazısının sırrı çözüldü. Görenlerin, "Uzaylılar tarafından yazılmış" dediği yazıyı, Sefa Laç'ın (27), babasına kendisini ispatlamak için tarlayı traktörle sürerek yazdığı ortaya çıktı. 

ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Tuzcu köyündeki yaklaşık 20 dönümlük boş bir tarlanın neredeyse tamamına yazılan, İngilizce'de 'dava' anlamına gelen 'case' yazısının sırrı çözüldü. Görenlerin, "Uzaylılar tarafından yazılmış" dediği yazıyı, Sefa Laç'ın (27), babasına kendisini ispatlamak için tarlayı traktörle sürerek yazdığı ortaya çıktı. 
ErzurumBingöl Karayolunun Tuzcu köyü mevkisinde, bir süre önce tarlaya yazılan 'case' yazısı merak konusu oldu. Çeşitli yorumlara neden olan yazıya birçok kişi de, "Uzaylıların işidir" diyerek nokta koydu. Sosyal medyada da günün konusu olan yazının Tuzcu köyünde geçimini babası ile birlikte çiftçilik yaparak sağlayan evli ve 2 çocuk babası Sefa Laç tarafından yazıldığı belirlendi. Babasına çok iyi bir traktör sürücüsü olduğunu ispatlamak için bu yazıyı yazdığını söyleyen Laç, "Yıllardır traktörle tarla sürerim. Tarlayı bir nakış gibi işlerim. Babama çok iyi bir traktör sürücüsü olduğumu ispatlamak için komşumuza ait Erzurum-Bingöl karayolunun hemen yanındaki boş bir tarlaya, kullandığım traktörün markasını arkasına pulluk takarak yazdım. Devasa yazı yoldan geçenlerin dikkatini çekmiş. Hatta çoğu bunun uzaylıların işi olduğuna inanmış. Bu uzaylıların değil, benim işim. Yazın tarlanın etrafı yeşerince daha çok belli oluyor. Yakında ay-yıldız işlemeli 'Türkiyem' yazacağım" diye konuştu.
Her sabah çalıştığı işyerine giderken gördüğü yazıya bir anlam veremediğini söyleyen Ahmet Çol ise "İşyerine giderken tarlada büyük harflerle 'case' yazısı hep dikkatimi çekiyordu. Bunu yapabilecek kimse aklıma gelmeyince uzaylıların yazmış olabileceğini düşündüm" dedi.FOTOĞRAF

ERZURUM

22 Kasım 2019 Cuma

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