Sağlıklı nesil için pedallayacaklar

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bisiklet İl Temsilciliği tarafından ‘Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Bisiklet Turu’ yarın KYK Kampüsünden start alacak ve Havuzbaşı Kent Meydanında sona erecek. Etkinlikte öğretmenlere karanfil dağıtılacak.

Erzurum’da pedallar Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek için çevrilecek. Erzurum Valisi Okay Memiş öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenecek olan ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Bisiklet Turu’ yarın saat 11:00’da Atatürk Üniversite Yerleşkesinde Bulunan Erzurum GSİM Yurtlarının önünden start alacak ve Havuzbaşı Kent Meydanı’nda sona erecek. Yoğun katılımın beklendiği bisiklet turunun ardından Havuzbaşı Kent Meydanı’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere karanfil dağıtılacak.

Erzurum Valiliği öncülüğünde organize edecekleri bisiklet turu için tüm sporseverleri beklediklerinin altını çizen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Bisikletini alan vatandaşlarımız KYK önüne gelerek, yarışa iştirak edebilirler. Şimdiden sağlıklı nesil sağlıklı gelecek için bisiklet turuna tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Bisiklet Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Kocaman da, Cumartesi saat 11:00’da yapılacak olan bisiklet turu için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, organizasyona hazır olduklarını söyledi. Kocaman, bisiklet turu için yaş kategorisinin olmadığını belirterek, bisiklet kullanabilen yediden yetmişe tüm sporseverleri etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

ERZURUM 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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