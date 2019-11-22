Pasinler’de mesleğe yeni başlayan öğretmenler yeminlerini ettiler

Erzurum’un Pasinler ilçesinde “24 Kasım Öğretmenler Günü” Şehzade Düğün ve Kongre salonunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Hafta sonu Pazar günü kutlanacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü bugün Şehzade Düğün ve Kongre salonunda kutlanmaya başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine binaen İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya ve Tecrübeli öğretmenler adına Hamza Dölekli, genç öğretmenler adına ise Nur Aleyna Karaca tarafından konuşmalar yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bütün eğitim camiasının öğretmenler gününü kutladı. Öğretmenlik mesleğinin meslekler arasında en kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Kaya, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" dedi.

Programda Pasinler İlçe Halk Eğitim Merkezi Erzurum bar ekibi tarafından yapılan gösterilerin ardından Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Programın sonunda bu yıl eğitim ve öğretim yılına yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiler.



ERZURUM 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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