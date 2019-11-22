Metabolizma hızlandırıcı baharatlar

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, metabolizmayı hızlandıran baharatlar hakkında bilgi verdi.

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, “Kış mevsiminde azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok karbonhidrat ve yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın” dedi.

Erkek, baharatlar hakkında şu bilgileri verdi:

“Zencefil: Vücut ısısını ve metabolizma hızını arttırır. İştah kontrolünde rol alır.Bağışıklık güçlendiricidir.

Zerdeçal: Kan şekerini dengeler. İştah baskılar. Beta karotenden zengin yapısı karaciğeri zararlı toksinlerden korur.

Tarçın: İnsülini dengeler. Tatlı krizlerini önler. Metabolizmayı hızlandırır. Yeşil çay içine atılan bir çubuk tarçın ile bel çevresi yağlarının yakılmasına yardımcı olur.

Köri: Yağın depolanmasını azaltıp, kan şekerini dengeler.

Hardal: Hızlı kilo kayıbını sağlamakta yıldız baharattır. Düzenli olarak 1 çay kaşığı tüketilen hardal metabolizmayı yaklaşık yüzde 25 oranında arttırır.

Karabiber: İçeriğindeki piperin maddesi metabolizmayı hızlandırır. Hazmı kolaylaştırır. Antioksidan ve antibakteriyel özelliğe sahiptir.

Pul biber: Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını arttırır. İştah baskılayıcı özelliğe sahiptir.

Biberiye: Yağ yakım metabolizmasında etkilidir. Vücut ısısını arttırır, dolaşımı canlandırır.

Çörek otu: Glikozun bağırsaklardan emilimini yavaşlatarak, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. İştah baskılayıcıdır.”

ERZURUM 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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