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Üniversite-STK buluşmalarının 8.’si düzenlendi

İHA

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde devam eden ve geleneksel hale gelen ÜniversiteSTK Buluşmalarının 8.'incisi, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesinin iş birliği ile gerçekleşti.

Üniversite-STK buluşmalarının 8.’si düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde devam eden ve geleneksel hale gelen ÜniversiteSTK Buluşmalarının 8.’incisi, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesinin iş birliği ile gerçekleşti.
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Konuk Evi 2'de 192 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen 8. Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısına, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı A. Mustafa Güvenli’nin yanı sıra Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürleri, akademisyenler, basın mensupları, vakıf, dernek, sendika ve STK yöneticileri ile temsilcileri katıldı.
Moderatörlüğünü Doç. Dr. Oğuz Babüroğlu'nun yaptığı toplantıda katılımcılar, görüş ve isteklerini, üniversiteden beklentilerini ve kentin kalkınmasıyla ilgili fikirlerini paylaştılar. Konuklar tarafından iletilen görüş ve fikirlerin not alınıp ihtiyaçların belirlendiği toplantı sonuçlarının, 2122 Aralık tarihlerinde yapılacak "Şehir Arama Konferansı" ile somutlaştırılması hedeflendi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve değerleri ile geleceğe yürürken, Yüksek Öğretim Kurumunun “Yeni YÖK Vizyonu” çerçevesinde üniversitelerin rolünün iyi bilinmesi ve yol haritalarının buna göre şekillenmesinin büyük önem arz ettiğini belirterek, Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile somut çıktılara ulaştığını söyledi.
Yeni Nesil Üniversite Projesi üç aşamadan oluştuğunu ifade eden Rektör Çomaklı, 17 arama konferansı yapıldığını ve önemli oranda ortak akıl oluşturulduğunu, tasarımlar ile eğitim, araştırma ve toplumsal katkı sistem tasarımları yapılarak 87 adet iş paketi üretildiğini ve son olarak yöneticilerle kültürel dönüşüm çalışmaları başlatıldığını ifade etti.
Rektör Çomaklı, “Bu çalışmaların temel amacı üniversitemizin toplumsal katı alanında etkinliğini artırmaktır. Bu kapsamda şehrimizin ve STK’ların gelişimine beyin gücümüzle katkı yapmak ve bu alandaki eğitim ve araştırma kaslarımızı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çalışmalarımızın olgunlaştığı ve somut çıktı üretilmesi konusunda beklentilerin arttığı bugünde tasarımını gerçekleştirdiğimiz ve artık projelendirme aşamasına geldiğimiz ATAKÖK sistemini çalıştırmak istiyoruz. Bu benim üniversiteme ikinci dönem vaadimdir. Bu amaçla Belediye iş birliği ile 2122 Aralık tarihlerinde Şehir Arama Konferansı yapmak ve burada dile getirilen konuları somutlaştırmak gayreti içerisindeyiz” dedi.
Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı A. Mustafa Güvenli de konuşmasında toplantının gerçekleşmesi ve geleneksel hale getirilmesi hususunda büyük gayret sarf eden Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.
Kentin kayıpları araştırıldığında karşılarına beyin ve sermaye göçünün çıktığını anlatan Güvenli, "Beyin ve sermaye göçü şehrin ekonomik anlamda gelişen Türkiye ölçeğiyle orantılı gelişimine engel oluyor. Beyin ve sermaye göçü olmasa daha güçlü oluruz. Söz konusu göç ile ilgili bundan sonra yapılacak çalışmaların önemini arz etmek istiyorum" dedi.
Konuşmaların ardından toplantı, katılımcıların yönelttiği soru, görüş, öneri, dilek ve temennilerin sunulmasının ardından sona erdi.

ERZURUM

22 Kasım 2019 Cuma

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