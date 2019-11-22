Oltu Jandarma Trafik Timleri drone ile uygulamaya geçti

OltuErzurum karayolunun 20. kilometresinde drone ile uygulamaya geçen Oltu Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan yol uygulamasında eksik belgesi olanlara, hatalı sollama, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma gibi trafik kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Drone ile ilk defa uygulamaya çıkan trafik timleri, “Her şey sürücülerimizin trafikte güvenli seyir yapmaları içindir. Drone uygulamasına takılan sürücüler ise yapılan uygulamadan son derece memnunlar. Bu uygulamanın yerinde olduğunu ve sürekli yapılmasından yanayız” dediler.

Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarını önlemek amacıyla uygulamalar arttırılırken Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de yerleşim yerlerinde radar uygulamaları yapıyorlar.

ERZURUM 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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