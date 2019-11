Başkan Karataş’tan Öğretmenler Günü mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenlerimiz geleceğimizi aydınlatan bir ışıktır. Onların öğrettikleriyle yolumuzu bulur, geleceğimizi tayin eder, vatana , millete hayırlı bireyler oluruz. Öğretmenlik mesleğine sevdalı bu insanlar kendilerini öğrencilerine adamış kutsal değerlerimizdir. Dünya hayatının her döneminde en doğru ve kazançlı yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsanlık sağlam temeller üzerine yetişirse bulunduğumuz hayatın her varlığı huzur ve selamet bulur. Bunları sağlayanlar ise vefalı, cefakâr, çalışkan öğretmenlerimizdir. Hz Ali (R.A) ‘’Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’’ sözüyle öğretmenliğin ve bilginin ne kadar değerli olduğunu işaret etmiştir. Bu sebepten dolayıdır ki ilim irfan öğreten, vatanı ve milleti için faydalı ve büyük değerler yetiştiren öğretmenlerimiz çok kutsal bir görev üstlenmişlerdir. Öğretmenlerimiz sorumluluğu büyük ve bir o kadar da zorlu bir yolun yolcularıdır. Bu yolda her türlü fedakârlığı üstlenip, bu uzun ve meşakkatli yolun zorluklarına katlanarak gönüllerimizde taht kurarlar. Bu vesileyle başta Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebedi aleme intikal etmiş olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin geleceği için her türlü fedakârlığı baş tacı yapmış olan saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyor, aileleri ile huzurlu, mutlu ve başarılı bir yaşam sürmelerini diliyorum.”

