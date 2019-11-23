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ARAS EDAŞ, filosunu genişletti

İHA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yedi ilde elektrik dağıtım hizmeti veren ARAS EDAŞ, kablo test aracı filosuna yedi araç daha ekledi. Yaklaşık 7 milyon TL'yi bulan yatırım ile yer altı kablolarında meydana gelen arızalar noktasal olarak tespit edilip anında müdahale edilebilecek.

ARAS EDAŞ, filosunu genişletti

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yedi ilde elektrik dağıtım hizmeti veren ARAS EDAŞ, kablo test aracı filosuna yedi araç daha ekledi. Yaklaşık 7 milyon TL’yi bulan yatırım ile yer altı kablolarında meydana gelen arızalar noktasal olarak tespit edilip anında müdahale edilebilecek.
ARAS EDAŞ, yer altı kablolarında oluşan arızaları kazı çalışması yapmadan tespit etmeye yarayan araç filosuna 7 araç daha ekleyerek sayıyı 11’e çıkarttı. ARAS Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş bu araçların çalışmalara hız kazandıracağını belirterek, “Bunların içerisindeki araçlarla arkadaşlarımız yer altındaki kablonun arızasının hangi noktada olduğunu profesyonel olarak tespit ediyorlar. Bu bize hem zaman kazandırıyor hem de hız kazandırıyor” dedi.
Yer altı şebekelerinin arttığını söyleyen Akbaş, “Bölgemize yaptığımız yatırımlarla hizmet kalitesini ve enerji kalitesini artırmayı hedeflemiştik. Bunu daha önceki açıklamalarımızda da dile getirmiştik. Geldiğimiz noktada bölgemizdeki arıza sayısı ciddi oranlarda düşüş sağlamıştır. Bu bölgede çeşitli yatırımlar yapıldı. Gerek şebeke yenilemeleri gerekse teknolojik alt yapı takviyeleri ile bölgemizde enerji kalitesinin artırılmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün itibari ile bölgemizde 1250 merkezi uzaktan izleyen bir sistemimiz var. Hem izleyen hem kumanda edebildiğimiz bir merkez. Alt yapı şebekelerini yaparken büyük oranda yer altı şebekesi de yapmaya gayret ediyoruz. Yaklaşık yüzde 80 oranında yer altı şebekelerimiz oluştu. Yer altı şebekelerinde diğer kuruluşların bazı firmaların yaptığı kazı çalışmalarında zarar gören kablolarımızın tamiri ile ilgili daha hızlı ve net arıza tespitleri için yeni araçlar aldık. Filomuza kattığımız araçlar daha önce 4 araçla bu hizmeti verirken yer altı kablo miktarımızın artması nedeniyle 7 tane daha yeni araçla bu hizmetimize takviye yapıyoruz” diye konuştu.
Araçların teknik bilgisini de veren Akbaş, bölge insanına ve yatırımcısına kaliteli enerji sunma adına çalışma yaptıklarını ifade etti.
Akbaş, “Bunların içerisindeki araçlarla arkadaşlarımız yer altındaki kablonun arızasının hangi noktada olduğunu profesyonel olarak tespit ediyorlar. Bu bize hem zaman kazandırıyor hem de hız kazandırıyor. Dolayısıyla bölge insanına, bölge yatırımcısına kaliteli enerji sunma adına önemli bir yatırım yapmış oluyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu yatırımlarımız artarak devam edecektir. Herhangi bir noktada yer altı kablosu ile ilgili bir ihbar geldiğinde bu araçlarımız hızla bölgeye intikal ediyorlar. Bunu 7 il ve 58 ilçede kullanma imkânımız var. Bu araçlar vasıtası ile yer altındaki arızanın hangi noktada meydana geldiğini tespit ederek noktasal olarak kazı yapıyor ve arızayı gideriyorlar. Her birinin maliyeti yaklaşık 1 milyon civarındadır. Bu araçların kullanan ekibimiz iki kişiden oluşuyor. Birisi operatör, panelden arıza noktasını tespit ediyor. Diğer arkadaşımız da araçla noktasal olarak tespit için diğer parçayı kullanıyor” diye kaydetti.

ERZURUM

23 Kasım 2019 Cumartesi

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